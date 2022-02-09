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Пентагон допустил привлечение военных к эвакуации американцев из Украины

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США могут задействовать военных при эвакуации своих граждан из Украины, но сейчас этого не требуется.

«Я не могу исключать, что эти солдаты могут быть в некоторой степени задействованы в поддержке эвакуации с другой стороны этой границы. Конечно, они будут к этому готовы», – заявил 9 февраля официальный представитель Пентагона Джон Кирби (цитата по РИА Новости). По его словам, речь идет в том числе о бойцах 82-й воздушно-десантной дивизии, переброшенной в Польшу.

При этом вывоз американцев с Украины военными пока не планируется, гражданам США советуют покинуть страну гражданскими авиарейсами.

В конце января американское посольство в Киеве призвало граждан США рассмотреть возможность уехать из Украины из-за возможного «нападения» России. Также Госдеп предписал семьям американских дипломатов покинуть Украину и Белоруссию.

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Комментарии (2)

dedmoroz_5e4d8827384c2
Бендеровцев тоже прихватить надо)))
Pilat
Мы еще не начали, а они уже бегут роняя тапки.
Вот что крест живородящий делает!
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