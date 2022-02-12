Градус растет. Мир ждет войны, запасается фасолью и считает российские батальоны

Президент США Джо Байден во время переговоров со странами — союзницами НАТО заявил, что Россия якобы может вторгнуться на Украину уже 16 февраля, об этом издание Politico сообщило со ссылкой на собственные источники. Агентство Associated Press написало: Вашингтон предупредил Киев, что вторжение может произойти в любой момент в ближайшие дни. В западных СМИ не исключают, что это может произойти еще до окончания зимней Олимпиады.

Накануне, 11 февраля, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своем Twitter объявил, что Киев дал Москве 48 часов на разъяснения по поводу военной деятельности России. Если они не будут предоставлены в срок или ответ окажется недостаточным, страна обратится к государствам — участникам Венского документа ОБСЕ для созыва чрезвычайной встречи.

В Черное море на масштабные учения по обороне Крыма и объектов экономического сектора вышли три десятка кораблей Черноморского флота. В составе фрегаты, сторожевые и малые ракетные корабли, ракетные катера, противолодочные корабли и корабли противоминной обороны. В ходе маневров войска и авиация проведут ракетные и артиллерийские стрельбы и отработают удары по целям на море, на берегу и в воздухе. Учения продлятся до 19 февраля.

Из-за учений ранее Россия решила закрыть часть акватории Черного и Азовского морей, а также Керченского пролива. Из-за этого украинское внешнеполитическое ведомство 10 февраля выразило протест. День спустя погранслужба Украины сообщила, что ограничения сняты. Аналитики из Шведского центра российских исследований (SCRS) 9 февраля выпустили доклад «Russian military options regarding Ukraine». В нем эксперты подсчитали, что вблизи границы с Украиной подтверждается присутствие не более 40 батальонных тактических групп российской армии, это около 94 тысяч человек, тогда как украинские источники заявляют о 67 группах, то есть о мощности в полтора раза выше. Также аналитики обратили внимание, что российские военные на море отрабатывают учения с 2009 года, однако все они направлены на оборону, а не на наступление, которое требует других способов взаимодействия частей.

В отчете также указано, что вдоль украинских границ располагается очень мало частей военно-воздушных сил России и нет никаких данных, что Москва перебрасывает туда авиацию либо мобильные командные посты. Тем временем Украина продолжает усиливать присутствие военных на собственной границе. О размещении бронетехники на Донбассе со ссылкой на власти непризнанной ЛНР пишет ТАСС. С конца января ряд стран объявили о планах по эвакуации сотрудников дипломатических представительств на Украине. В частности, такая информация озвучивалась в отношении посольств и консульств США, Германии, Австралии, Великобритании, Израиля. Также более десятка стран призвали своих граждан покинуть территорию Украины: США, Япония, Нидерланды, Канада, Бельгия, Финляндия, Латвия, Новая Зеландия, Австралия, Германия, Ирак, Кувейт. Швейцария своим гражданам рекомендовала воздержаться от поездок в эту страну. Сербия, по сообщениям СМИ, уже начала экстренно закупать продукты, в том числе фасоль и горох, а также планирует пополнить запасы нефтепродуктов на случай дальнейшей эскалации российско-украинского конфликта.



Киев могут покинуть и некоторые сотрудники российского посольства, такую вероятность допустил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Позднее официальный представитель МИД Мария Захарова в своем телеграм-канале пояснила: изначально вести об эвакуации российского диппредставительства с Украины разнесли западные СМИ. Она предположила, что это были «вбросы» для информационного прикрытия старта эвакуации западных дипломатов.

«Мы делаем вывод, что наши американские и британские коллеги, видимо, знают о неких готовящихся на Украине силовых акциях, способных существенно осложнить ситуацию в сфере безопасности, — написала Захарова. — В этой ситуации, опасаясь возможных провокаций киевского режима или третьих стран, мы действительно приняли решение о некоторой оптимизации штатов российских загранучреждений на Украине. Обращаем внимание на то, что наши посольство и консульства продолжат выполнение своих основных функций».

Вечером накануне пресс-секретарь МИД высказалась еще более резко, заявив, что «истерика Белого дома показательна как никогда», а «англосаксам нужна война. Любой ценой».



По данным Reuters, США направят дополнительно в Польшу 3 тысячи своих военнослужащих. Между тем на первых полосах ведущих мировых информагентств анонс запланированного на субботу телефонного разговора между двумя президентами.

Новостные сводки подогрела фраза Владимира Путина, который на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном прокомментировал ситуацию с выполнением Киевом Минских соглашений фразой «Нравится, не нравится — терпи, моя красавица». Реплика удостоилась комментария президента Украины Владимира Зеленского. Он согласился, что его страна — красавица, а употребление слово «моя» назвал «перебором».

Между тем инфраструктура Киева готовится к работе в условиях чрезвычайной ситуации, а также руководство города утвердило план эвакуации населения, такую информацию разместила на своем сайте мэрия.

«Мы действуем по четкому плану. Сегодня силы и средства гражданской защиты Киева (это коммунальные службы, аварийно-спасательные службы и другие) составляют 13,5 тысячи человек личного состава и более 780 единиц техники. Также разворачиваются силы территориальной бригады для обороны Киева», — приводится цитата мэра Владимира Кличко.

