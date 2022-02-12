Politico: Байден заявил, что Россия может вторгнуться на Украину уже 16 февраля

Президент США Джо Байден на переговорах с союзниками по НАТО назвал дату предполагаемого «вторжения» российских сил на Украину — среда, 16 февраля, пишет Politico со ссылкой на свои источники.
Эту дату обозначили несколько источников издания в американской администрации. В Вашингтоне считают, что «вторжению» может предшествовать шквал ракетных ударов и кибератак.
А вот один из британских чиновников заявил, что у них «другая интерпретация» разведданных. Ещё два опрошенных европейских дипломата «отказались верить в это».
Politico признаёт, что информация разведки может быть неполной. «Возможно, разведданные о 16 февраля являются необработанными, а не общей оценкой Соединенных Штатов, что может объяснить зияющий разрыв в ожиданиях относительно того, как скоро Путин нападет, если вообще нападет, — отмечается в публикации. — Ясно то, что тон Белого дома становится все более суровым — и более смиренным — в отношении идеи о том, что Путин отдает приказ о новом этапе своей войны с Украиной».
Напомним, по данным AP, Госдеп США намерен 12 февраля объявить об эвакуации всех сотрудников посольства на Украине из-за опасения вторжения российских сил. Сегодня же лидеры РФ и США Владимир Путин и Джо Байден планируют провести телефонные переговоры.