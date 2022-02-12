Politico: Байден заявил, что Россия может вторгнуться на Украину уже 16 февраля

Президент США Джо Байден на переговорах с союзниками по НАТО назвал дату предполагаемого «вторжения» российских сил на Украину — среда, 16 февраля, пишет Politico со ссылкой на свои источники.



Эту дату обозначили несколько источников издания в американской администрации. В Вашингтоне считают, что «вторжению» может предшествовать шквал ракетных ударов и кибератак.



А вот один из британских чиновников заявил, что у них «другая интерпретация» разведданных. Ещё два опрошенных европейских дипломата «отказались верить в это».

