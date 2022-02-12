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Politico: Байден заявил, что Россия может вторгнуться на Украину уже 16 февраля

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Президент США Джо Байден на переговорах с союзниками по НАТО назвал дату предполагаемого «вторжения» российских сил на Украину — среда, 16 февраля, пишет Politico со ссылкой на свои источники.

Эту дату обозначили несколько источников издания в американской администрации. В Вашингтоне считают, что «вторжению» может предшествовать шквал ракетных ударов и кибератак.

А вот один из британских чиновников заявил, что у них «другая интерпретация» разведданных. Ещё два опрошенных европейских дипломата «отказались верить в это».

Politico признаёт, что информация разведки может быть неполной. «Возможно, разведданные о 16 февраля являются необработанными, а не общей оценкой Соединенных Штатов, что может объяснить зияющий разрыв в ожиданиях относительно того, как скоро Путин нападет, если вообще нападет, — отмечается в публикации. — Ясно то, что тон Белого дома становится все более суровым — и более смиренным — в отношении идеи о том, что Путин отдает приказ о новом этапе своей войны с Украиной».

Напомним, по данным AP, Госдеп США намерен 12 февраля объявить об эвакуации всех сотрудников посольства на Украине из-за опасения вторжения российских сил. Сегодня же лидеры РФ и США Владимир Путин и Джо Байден планируют провести телефонные переговоры.

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Комментарии (39)

Nothing
чо то по-любому будет. Там Шойгу примеряет на себя кафтан Суворова.
Коренная ленинградка
Они видимо немного перепутали, походу США нападет на Украину 16 Февраля, а мы на свидание не явимся )))
dragvs
Мало кто может поверить что Путин способен совершить такую глупость и ошибку. Но он уже фактически захватил часть территории Украны и переписал под себя конституцию РФ. Безграничная власть никогда ничем хорошим не заканчивается.
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