США хотят вывезти всех сотрудников посольства на Украине и договорились о беседе Байдена с Путиным

США собираются эвакуировать всех сотрудников посольства на Украине из-за опасения вторжения российских сил. Соответствующее объявление Госдеп намерен сделать 12 февраля, передаёт AP со ссылкой на американских официальных лиц. Сегодня же должен состояться разговор президентов США и России.



Россия согласилась с предложением США провести телефонный разговор президентов двух стран в субботу, хотя сама хотела организовать его в понедельник. Об этом, по сообщению РИА Новости, проинформировал Белый дом.

