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США хотят вывезти всех сотрудников посольства на Украине и договорились о беседе Байдена с Путиным

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США собираются эвакуировать всех сотрудников посольства на Украине из-за опасения вторжения российских сил. Соответствующее объявление Госдеп намерен сделать 12 февраля, передаёт AP со ссылкой на американских официальных лиц. Сегодня же должен состояться разговор президентов США и России.

Россия согласилась с предложением США провести телефонный разговор президентов двух стран в субботу, хотя сама хотела организовать его в понедельник. Об этом, по сообщению РИА Новости, проинформировал Белый дом.

«Президент Байден и президент России Путин будут говорить в субботу утром [по времени США]. Русские предлагали провести звонок в понедельник. США в свою очередь предложили субботу, и русские с этим согласились», — сказано в сообщении.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков также заявлял, что после письменного обращения американской стороны лидеры РФ и США наметили разговор на 12 февраля.

В конце января американское посольство в Киеве призвало граждан США рассмотреть возможность уехать с Украины из-за возможного «нападения» России. Также Госдеп предписал семьям американских дипломатов покинуть Украину и Белоруссию. Вслед за США более десятка государств попросили своих граждан покинуть страну. 11 февраля Джо Байден призвал американцев немедленно уехать с Украины из-за угрозы российской агрессии.

Напряженность между Россией и Украиной обострилась в последние недели на фоне сообщений СМИ. Сначала появилась информация о том, что Россия наращивает войска на границе с Украиной для возможного вторжения. Президент Владимир Зеленский заявил, что в его стране планируется государственный переворот. В Кремле все обвинения в причастности к этому России отрицают. Президент США Байден пообещал России «катастрофу» в случае вторжения на Украину.

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Комментарии (1)

Petr0f
У меня попкорн закончился, а РФ так и не вторглись вероломно на окраину. Ну и пес с ними. Надоел уже этот белый шум
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