США хотят вывезти всех сотрудников посольства на Украине и договорились о беседе Байдена с Путиным

США собираются эвакуировать всех сотрудников посольства на Украине из-за опасения вторжения российских сил. Соответствующее объявление Госдеп намерен сделать 12 февраля, передаёт AP со ссылкой на американских официальных лиц. Сегодня же должен состояться разговор президентов США и России.
Россия согласилась с предложением США провести телефонный разговор президентов двух стран в субботу, хотя сама хотела организовать его в понедельник. Об этом, по сообщению РИА Новости, проинформировал Белый дом.
«Президент Байден и президент России Путин будут говорить в субботу утром [по времени США]. Русские предлагали провести звонок в понедельник. США в свою очередь предложили субботу, и русские с этим согласились», — сказано в сообщении.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков также заявлял, что после письменного обращения американской стороны лидеры РФ и США наметили разговор на 12 февраля.
В конце января американское посольство в Киеве призвало граждан США рассмотреть возможность уехать с Украины из-за возможного «нападения» России. Также Госдеп предписал семьям американских дипломатов покинуть Украину и Белоруссию. Вслед за США более десятка государств попросили своих граждан покинуть страну. 11 февраля Джо Байден призвал американцев немедленно уехать с Украины из-за угрозы российской агрессии.