Великобритания вывозит сотрудников из посольства в столице Украины. Об этом 11 февраля сообщает британский МИД. Эвакуировать дипломатов Соединенное Королевство начало еще в конце января. Великобритания эвакуирует своих дипломатов из Киева.



В пятницу иностранные государства признавали своих граждан покинуть Украину из-за ситуации с безопасностью. За соотечественников беспокоятся Нидерланды, Южная Корея и Япония.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба применил механизм уменьшения безопасности по III разделу Венского документа и потребовал у России объяснить военную деятельность у границ страны.