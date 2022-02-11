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Великобритания эвакуирует своих дипломатов из Киева

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Великобритания вывозит сотрудников из посольства в столице Украины. Об этом 11 февраля сообщает британский МИД. Эвакуировать дипломатов Соединенное Королевство начало еще в конце января. Великобритания эвакуирует своих дипломатов из Киева.

В пятницу иностранные государства признавали своих граждан покинуть Украину из-за ситуации с безопасностью. За соотечественников беспокоятся Нидерланды, Южная Корея и Япония.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба применил механизм уменьшения безопасности по III разделу Венского документа и потребовал у России объяснить военную деятельность у границ страны.

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Комментарии (42)

Гангрена
сколько диванных воинов понабежало)))
266946702
Элементы психической атаки: кто первый дрогнет.
Денеб
Все было ясно. Дом был обречен. Он не мог не сгореть. И, действительно, в двенадцать часов ночи он запылал, подожженный сразу с шести концов.
(С)
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