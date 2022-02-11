Иностранные государства призывают граждан покинуть Украину и избегать поездок

Правительство Нидерландов рекомендовало гражданам как можно скорее покинуть Украину из-за ситуации с безопасностью. Об этом 11 февраля сообщает Reuters со ссылкой на посла этой страны в Киеве.



Южная Корея и Япония, в свою очередь, оценивают риск поездок на Украину для своих граждан как «максимальный».



Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба запросил у России разъяснения по поводу военной деятельности в районах у границ страны. «Мы официально применили механизм уменьшения опасности, согласно разделу III Венского документа, и обратились в Российскую Федерацию с запросом», — написал он в Twitter.

