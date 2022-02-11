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Иностранные государства призывают граждан покинуть Украину и избегать поездок

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Правительство Нидерландов рекомендовало гражданам как можно скорее покинуть Украину из-за ситуации с безопасностью. Об этом 11 февраля сообщает Reuters со ссылкой на посла этой страны в Киеве.

Южная Корея и Япония, в свою очередь, оценивают риск поездок на Украину для своих граждан как «максимальный».

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба запросил у России разъяснения по поводу военной деятельности в районах у границ страны. «Мы официально применили механизм уменьшения опасности, согласно разделу III Венского документа, и обратились в Российскую Федерацию с запросом», — написал он в Twitter.

В январе стало известно, что семьи сотрудников посольства США в Киеве вывезут с Украины. Великобритания также начала вывозить дипломатов.

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Комментарии (10)

Wert
Матрасники бомбить будут?
266172081
Давно пора этих чертей с черноземом смешать
Денеб
Что ж.... можно понять..... от гопника со слетевшей крышей всего можно ожидать...
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