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Цена нефти впервые с октября 2014 года поднялась выше 92 долларов

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Цена барреля нефти эталонной марки Brent впервые с октября 2014 года поднялась выше 92 долларов. Это следует из данных торгов 4 февраля.

По данным на 12:05 мск, апрельский фьючерс на поставку Brent дорожает на 1,35%, до 92,34 доллара за баррель. На фоне этого рубль укрепляется к доллару. Курс американской валюты к полудню упал на 48 копеек и составил 76 рублей.

Накануне российский фондовый рынок потерял более 2% за торговый день на фоне геополитической напряженности. Россия не может договориться с США и НАТО по необходимым ей гарантиям безопасности.

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Комментарии (6)

sha_5e4d8c662c249
9 октября 2014 - 39.98
Артист ритуальных услуг
Ура! Скоро доллар по 36!
Brit
Все бабки уходят на оброк Кадырову и оловянных солдатиков.
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