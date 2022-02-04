Цена нефти впервые с октября 2014 года поднялась выше 92 долларов

Цена барреля нефти эталонной марки Brent впервые с октября 2014 года поднялась выше 92 долларов. Это следует из данных торгов 4 февраля.



По данным на 12:05 мск, апрельский фьючерс на поставку Brent дорожает на 1,35%, до 92,34 доллара за баррель. На фоне этого рубль укрепляется к доллару. Курс американской валюты к полудню упал на 48 копеек и составил 76 рублей.

Накануне российский фондовый рынок потерял более 2% за торговый день на фоне геополитической напряженности. Россия не может договориться с США и НАТО по необходимым ей гарантиям безопасности.