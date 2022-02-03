Российский фондовый рынок потерял 2% на фоне напряженной геополитики

Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов снизился на 2,05% к предыдущим и составил 3471,18 пункта. В моменте он падал ниже 3450 пунктов, что стало дневным минимумом. РТС закончил день падением на 2,18%, до 1431,99 пункта.



Стоимость бумаг большинства крупнейших и наиболее стабильных компаний на российском рынке упала в пределах 5,7%. Среди лидеров падения — TCS Group (-5,67%), OZON (-5,6%), X5 Group (-5,51), VK (-4,45%) и HeadHunter (-3,75%).



Российский рынок продолжает падение на фоне напряженной геополитической ситуации. Россия не может договориться с США и НАТО о гарантиях безопасности. Накануне президент США Джо Байден одобрил переброску американских войск в Восточную Европу. В Кремле это назвали причиной для беспокойства.

