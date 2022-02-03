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«Очевидная причина беспокоиться». В Кремле прокомментировали переброску армии США в Европу

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Пресс-секретарь российского президента уверен, что переброска сил США в Европу — это причина для беспокойства.

«США фактически продолжают наращивать напряженность в Европе», — цитирует 3 февраля РИА Новости заявление Дмитрия Пескова.

По его словам, Америка перебрасывает войска в момент напряженных отношений. Пресс-секретарь президента заявил, что это «лучшее доказательство» того, что у российской стороны есть «очевидная причина беспокоиться».

Накануне президент США Джо Байден одобрил переброску американских войск в Восточную Европу.

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Комментарии (14)

260657101
У Пескова когнитивный диссонанс. Почему то масштабные переброски российских войск не должны беспокоить, а переброски войск других стран в рамках их юрисдикции, его беспокоят. Вот странно что Пескова не беспокоят заявления отдельных депутатов и глав регионов, попадающих под уголовный кодекс, не беспокоят несанкционированные мероприятия, те одним сапогом в живот , а другим все. Песков как там у вас в голове это все уживается?
Wert
Опять немец оружьем бряцает.
Athair
Где же комментарии про нецелевое расходование бюджета, мировое гопничество, милитаризм? Или - это другое! ;)
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