«Очевидная причина беспокоиться». В Кремле прокомментировали переброску армии США в Европу

Пресс-секретарь российского президента уверен, что переброска сил США в Европу — это причина для беспокойства.
«США фактически продолжают наращивать напряженность в Европе», — цитирует 3 февраля РИА Новости заявление Дмитрия Пескова.
По его словам, Америка перебрасывает войска в момент напряженных отношений. Пресс-секретарь президента заявил, что это «лучшее доказательство» того, что у российской стороны есть «очевидная причина беспокоиться».
Накануне президент США Джо Байден одобрил переброску американских войск в Восточную Европу.