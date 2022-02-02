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Байден одобрил переброску тысяч американских солдат в Восточную Европу

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Президент США одобрил переброску американских войск в Восточную Европу.

«Президент Джо Байден официально одобрил развертывание дополнительных военных сил США в Восточной Европе», — сообщает 2 февраля CNN со ссылкой на свои источники.

Собеседники телеканала указывают, что войска будут развернуты «в ближайшие дни». Развертывание сил должно стать «демонстрацией поддержки союзников по НАТО». Почти 2000 военнослужащих США отправят в Польшу и еще несколько тысяч в страны альянса на юго-востоке Европы, включая Румынию.

В конце января Байден заявил, что не собирается отправлять войска на Украину.

Издание El Pais сегодня, 2 февраля, рассказало об ответе США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности.

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Комментарии (5)

Piter Russo
Погодите, погодите... а как ж Эстония, Латвия и Литва? Они что ж без поддержки? Так Путин ж туда танковые клинья направит, и будем летом в Клайпеде отдыхать... там ж море ровный балтийский загар)))
260928241
Он возомнил себя, Рузвельтом?
tvoj_batya
а как же матери солдат? у низ Байден спросил разрешения
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