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Байден заявил, что не собирается отправлять войска на Украину. Но пригрозил санкциями против Путина

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Президент США Джо Байден вечером 25 января заявил, что Вашингтон не планирует отправлять войска на Украину.

Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки уже поясняла: «Просто для ясности: у президента нет ни намерений, ни интереса, ни желания отправлять войска на Украину. НАТО была сформирована, чтобы поддерживать наших партнеров и страны на «восточном фланге», и именно на этом мы фокусируемся».

При этом в Белом доме по-прежнему видят «рост агрессивных действий со стороны РФ и подготовку на границе». Байден подчеркнул, что «вторжение России на Украину приведет к огромным глобальным последствиям». Президент США не исключает, что в этом случае будут введены персональные санкции против Владимира Путина.

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Комментарии (3)

Москва 2041
"Огромные глобальные последствия" - хорошо сказано.
Похоже, Западный Мир окончательно стал развалюхой-импотентом и не сможет противостоять натиску Востока в лице России и Китая.
Впору переписывать баллады Киплинга об этом вечном соперничестве.
sergeant-1
Это типа по Елисейским полям не шастать?))
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