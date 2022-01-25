Байден заявил, что не собирается отправлять войска на Украину. Но пригрозил санкциями против Путина

Президент США Джо Байден вечером 25 января заявил, что Вашингтон не планирует отправлять войска на Украину.



Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки уже поясняла: «Просто для ясности: у президента нет ни намерений, ни интереса, ни желания отправлять войска на Украину. НАТО была сформирована, чтобы поддерживать наших партнеров и страны на «восточном фланге», и именно на этом мы фокусируемся».



При этом в Белом доме по-прежнему видят «рост агрессивных действий со стороны РФ и подготовку на границе». Байден подчеркнул, что «вторжение России на Украину приведет к огромным глобальным последствиям». Президент США не исключает, что в этом случае будут введены персональные санкции против Владимира Путина.

