El Pais приводит ответ на российские гарантии безопасности: США и НАТО отказываются подписывать договор, но готовы к уступкам

США и НАТО, по данным СМИ, отказываются подписывать двусторонний договор о гарантиях безопасности в том виде, в котором его предлагала Россия.
«США и НАТО отказываются подписывать с Россией двустороннее соглашение о безопасности в Европе, а также закрыть двери для будущего включения Украины в альянс», — пишет 2 февраля El Pais со ссылкой на два конфиденциальных документа, которые были отправлены в Москву.
Американская сторона «готова работать над достижением взаимопонимания с Россией» и «готова обсуждать» концепцию ОБСЕ о «неделимости безопасности», которой Москва обосновывает невступление Украины в НАТО. При этом в документе из Вашингтона указано, что США «продолжают твердо поддерживать политику открытых дверей НАТО», что относится и к Украине. Америка настаивает на праве каждой страны «выбирать или изменять свои механизмы безопасности».
Вашингтон заявил, что готов начать двусторонние переговоры с Россией о контроле над ракетами малой и средней дальности. В частности, США хотели бы обсудить неразмещение крылатых ракет «Томагавк» в рамках «щита НАТО» в Румынии и Болгарии. Взамен Вашингтон призывает к такому же подходу с российскими установками.
При этом США готовы предложить России «меры прозрачности», согласно которым стороны «воздерживаются от размещения наступательных ракетных комплексов наземного базирования и постоянных сил с боевой задачей на территории Украины». Вашингтон готов обсудить эту тему с Киевом.
В НАТО заявили России, что не хотят конфронтации, но не готовы к компромиссу по принципиальным для себя вопросам. В альянсе фиксируют якобы имеющее место «неоправданное и продолжающееся наращивание российской военной мощи в Украине» и призывают пойти на деэскалацию.
Газета The New York Times еще в январе узнала, что американские власти в ответ на предложенные Россией гарантии безопасности готовы возродить ДРСМД (договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности).
В декабре МИД РФ опубликовал проекты договоров с Соединенными Штатами Америки и НАТО о гарантиях безопасности. Российская сторона предложила военному блоку отказаться от военной деятельности на Украине и расширения на восток.