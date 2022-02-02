El Pais приводит ответ на российские гарантии безопасности: США и НАТО отказываются подписывать договор, но готовы к уступкам

США и НАТО, по данным СМИ, отказываются подписывать двусторонний договор о гарантиях безопасности в том виде, в котором его предлагала Россия.



«США и НАТО отказываются подписывать с Россией двустороннее соглашение о безопасности в Европе, а также закрыть двери для будущего включения Украины в альянс», — пишет 2 февраля El Pais со ссылкой на два конфиденциальных документа, которые были отправлены в Москву.



Американская сторона «готова работать над достижением взаимопонимания с Россией» и «готова обсуждать» концепцию ОБСЕ о «неделимости безопасности», которой Москва обосновывает невступление Украины в НАТО. При этом в документе из Вашингтона указано, что США «продолжают твердо поддерживать политику открытых дверей НАТО», что относится и к Украине. Америка настаивает на праве каждой страны «выбирать или изменять свои механизмы безопасности».

