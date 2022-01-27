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NYT: США готовы возродить договор о ракетах малой и средней дальности

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Американские власти в ответ на предложенные Россией гарантии безопасности заявили о готовности возродить ДРСМД.

«Соединенные Штаты и их союзники <...> предложили несколько областей, включая контроль над ядерными вооружениями и ограничения на военные учения, в которых они были готовы вести переговоры [с Россией]», — сообщает 27 января The New York Times со ссылкой на свои источники.

Собеседник газеты указывает, что американская сторона собирается предложить взаимное ограничение ядерного оружия, включая возрождение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

В декабре МИД РФ опубликовал проекты договоров с Соединенными Штатами Америки и НАТО о гарантиях безопасности. Российская сторона предложила военному блоку отказаться от военной деятельности на Украине и расширения на восток.

США 2 августа 2019 года вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, действовавшего с июня 1988 года, который запрещал размещение в Европе ракет радиусом действия от 500 до 5500 км. РФ неоднократно возражала против прекращения действия договора, указывая на то, что США получат возможность разместить такие ракеты на своих объектах ПРО в Польше и Румынии, в непосредственной близости от границ России, и пообещала найти симметричный ответ.

Договор РСМД, заключенный в 1987 году между СССР и США, не разрешает сторонам иметь на вооружении баллистические и крылатые ракеты наземного базирования с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Москва и Вашингтон регулярно обвиняли друг друга в нарушении его условий.

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Комментарии (7)

SU LUX INN
поздно! теперь пришло Время вести переговоры об условия Капитуляции, и о графике платежей неких репараций соседней Европейской державе!
Artem_9
Чтож ты фраер сдал назад? )))
России это уже неинтересно
dedmoroz_5e4d8827384c2
не о чем с ними разговаривать
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