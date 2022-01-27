NYT: США готовы возродить договор о ракетах малой и средней дальности

«Соединенные Штаты и их союзники <...> предложили несколько областей, включая контроль над ядерными вооружениями и ограничения на военные учения, в которых они были готовы вести переговоры [с Россией]», — сообщает 27 января The New York Times со ссылкой на свои источники.

В декабре МИД РФ опубликовал проекты договоров с Соединенными Штатами Америки и НАТО о гарантиях безопасности. Российская сторона предложила военному блоку отказаться от военной деятельности на Украине и расширения на восток.



США 2 августа 2019 года вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, действовавшего с июня 1988 года, который запрещал размещение в Европе ракет радиусом действия от 500 до 5500 км. РФ неоднократно возражала против прекращения действия договора, указывая на то, что США получат возможность разместить такие ракеты на своих объектах ПРО в Польше и Румынии, в непосредственной близости от границ России, и пообещала найти симметричный ответ.



Договор РСМД, заключенный в 1987 году между СССР и США, не разрешает сторонам иметь на вооружении баллистические и крылатые ракеты наземного базирования с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Москва и Вашингтон регулярно обвиняли друг друга в нарушении его условий.

