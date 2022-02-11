Из-за геополитической напряженности рухнул рубль

Курс доллара пошёл в резкий рост (3,5%) и по состоянию на 22.49 11 февраля стал стоить 77 рублей 57 копеек. евро также дорожает — его стоимость повысилась на 2,5%, до 88 рублей 23 копеек.
Кульбиты на фондовых рынках вызваны геополитической напряженностью и заявлениями стран Запада, которые уверены, что Россия готовит вторжение в Украину. Советник президента США по нацбезопасности Салливан и вовсе заявил, что РФ сделает это во время Олимпиады. Тем временем, Великобритания эвакуирует сотрудников из киевского посольства США также сокращает свое дипприсутствие на Украине.
Совбез Украины провел закрытое совещание по обсуждению привлечения дополнительной военной силы для охраны территориальных границ страны.