Из-за геополитической напряженности рухнул рубль

Курс доллара пошёл в резкий рост (3,5%) и по состоянию на 22.49 11 февраля стал стоить 77 рублей 57 копеек. евро также дорожает — его стоимость повысилась на 2,5%, до 88 рублей 23 копеек.



Кульбиты на фондовых рынках вызваны геополитической напряженностью и заявлениями стран Запада, которые уверены, что Россия готовит вторжение в Украину. Советник президента США по нацбезопасности Салливан и вовсе заявил, что РФ сделает это во время Олимпиады. Тем временем, Великобритания эвакуирует сотрудников из киевского посольства США также сокращает свое дипприсутствие на Украине.