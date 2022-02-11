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Из-за геополитической напряженности рухнул рубль

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Курс доллара пошёл в резкий рост (3,5%) и по состоянию на 22.49 11 февраля стал стоить 77 рублей 57 копеек. евро также дорожает — его стоимость повысилась на 2,5%, до 88 рублей 23 копеек.

Кульбиты на фондовых рынках вызваны геополитической напряженностью и заявлениями стран Запада, которые уверены, что Россия готовит вторжение в Украину. Советник президента США по нацбезопасности Салливан и вовсе заявил, что РФ сделает это во время Олимпиады. Тем временем, Великобритания эвакуирует сотрудников из киевского посольства США также сокращает свое дипприсутствие на Украине.

Совбез Украины провел закрытое совещание по обсуждению привлечения дополнительной военной силы для охраны территориальных границ страны.

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Комментарии (26)

266172081
Какие торги на бирже в пятницу в 11 вечера?!

Фонтанка, ты чего пишешь?
Modest_5e4ce41f7533b
Ну и прибудет с ним сила. В свое время советские рубли превратились в бумажки, теперь российский рубль пошел той же дорогой. У каждого поколения должен быть свой дефолт.
mavar
"Один шаг назад, два шага вперед..." (с). Чуйка подсказывае, что пора зелёные сбрасывать. Пока не обнулились.
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