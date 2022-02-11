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Украина намерена задействовать больше людей для обеспечения территориальной обороны

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Совет безопасности Украины провел закрытое совещание 11 февраля. Обсуждалась военная помощь от других стран и количество людей, задействованных в обеспечении территориальной обороны.

О вопросах, которые проговаривались на заседании, кратко рассказал секретарь Совбеза Алексей Данилов в эфире телеканала «Украина-24». Обсудили обеспечение национальной безопасности «в свете внутренних и внешних угроз» и военную помощь от других стран. Данилов отметил, что Украина за последнее время приняла 25 самолетов с военным грузом.

Что касается вопроса территориальной обороны, то контингент планируется увеличить до двух миллионов человек.

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Комментарии (8)

Мистер Бин
Судя по тому, как на Западе штампуют всё новые схемы нападения и называют всё новые сроки вторжения злобных путинских орд на несчастную Украину, пора уже гражданам Незалежной бросать свои обычные дела и начинать массово рыть окопы, строить блиндажи и ДОТы. Кстати, как там стена имени Яценюка на границе с Россией? Ров выкопали, воду залили, морозоустойчивых крокодилов запустили? Без крокодилов против бронекопытных бурятов долго не продержаться. ))
kоt-obormot
Местных понаехавших кастрюль - лишить Российского гражданства, и на дрезинах с ручным приводом - выслать обратно, в ореол их естественного обитания. Начать предлагаю с местного Юрасика, и прочих ИПСОшных ботов!
Nothing
А чечены путина пойдут в атаку? Сдается мне, что нет! Они заточены пугать глубинный нарот)))
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