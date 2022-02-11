Украина намерена задействовать больше людей для обеспечения территориальной обороны

Совет безопасности Украины провел закрытое совещание 11 февраля. Обсуждалась военная помощь от других стран и количество людей, задействованных в обеспечении территориальной обороны.
О вопросах, которые проговаривались на заседании, кратко рассказал секретарь Совбеза Алексей Данилов в эфире телеканала «Украина-24». Обсудили обеспечение национальной безопасности «в свете внутренних и внешних угроз» и военную помощь от других стран. Данилов отметил, что Украина за последнее время приняла 25 самолетов с военным грузом.
Что касается вопроса территориальной обороны, то контингент планируется увеличить до двух миллионов человек.