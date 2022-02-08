«Нравится, не нравится — терпи, моя красавица». Путин прокомментировал исполнение Минских соглашений Киевом

Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном в ночь на 8 февраля затронул тему Минских соглашений.
«Он [Зеленский] заявил, что ему ни один пункт не нравится из этих Минских соглашений. Ну, нравится, не нравится — терпи, моя красавица. Надо исполнять», — заявил президент России, перефразировав цитату из старого анекдота.
«Нравится - не нравится, терпи, моя красавица». Путин ёмко высказался о позиции Киева по минским соглашениям. pic.twitter.com/AWkQ9bEgjd— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) February 7, 2022
«Вы хотите, чтобы Франция воевала с Россией? Но ведь так и будет!» — так Путин озвучил вариант развития событий при условии вступления Украины в НАТО и попытки занять Крым. Затем он предложил французским журналистам задать этот вопрос своим читателям. Он также напомнил, что это не Россия пытается угрожать НАТО, а НАТО придвигает свою инфраструктуру к российским границам.
Ранее Путин предложил предоставить бывшему президенту Украины Порошенко политическое убежище в России. Президент выразил надежду, что его французский коллега обсудит в Киеве план дальнейших шагов на Украине.