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«Нравится, не нравится — терпи, моя красавица». Путин прокомментировал исполнение Минских соглашений Киевом

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Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном в ночь на 8 февраля затронул тему Минских соглашений.

«Он [Зеленский] заявил, что ему ни один пункт не нравится из этих Минских соглашений. Ну, нравится, не нравится — терпи, моя красавица. Надо исполнять», — заявил президент России, перефразировав цитату из старого анекдота.

«Вы хотите, чтобы Франция воевала с Россией? Но ведь так и будет!» — так Путин озвучил вариант развития событий при условии вступления Украины в НАТО и попытки занять Крым. Затем он предложил французским журналистам задать этот вопрос своим читателям. Он также напомнил, что это не Россия пытается угрожать НАТО, а НАТО придвигает свою инфраструктуру к российским границам.

Ранее Путин предложил предоставить бывшему президенту Украины Порошенко политическое убежище в России. Президент выразил надежду, что его французский коллега обсудит в Киеве план дальнейших шагов на Украине.

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Комментарии (4)

Савва Морозов
Зеля теперь осмелел - Бербок не принял
AlBerkut
Да нафиг эти все расшаркивания.
Нет чтобы прямо, 'красавица' Зе должна расслабиться и получать удовольствие 😂
439827467687
Этот, просто Хосподи еще и говорит, во истину сын божий ))))))))))))))))))))
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