«Нравится, не нравится — терпи, моя красавица». Путин прокомментировал исполнение Минских соглашений Киевом

Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном в ночь на 8 февраля затронул тему Минских соглашений.



«Он [Зеленский] заявил, что ему ни один пункт не нравится из этих Минских соглашений. Ну, нравится, не нравится — терпи, моя красавица. Надо исполнять», — заявил президент России, перефразировав цитату из старого анекдота.