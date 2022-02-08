Путин предложил предоставить Порошенко политическое убежище в России

Владимир Путин на совместной пресс-конференции после встречи со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном в ночь на 8 февраля заявил, что Россия готова предоставить убежище экс-президенту Украины Петру Порошенко.
«Несмотря на наши серьёзные расхождения по вопросу урегулирования в Донбассе (я считаю, что он наделал много ошибок), но всё-таки его преследование как государственного преступника, на мой взгляд, тоже чрезмерная заявка на успех действующего руководства. И мы готовы таким, как господин Порошенко, предоставить убежище в России», — подчеркнул Путин.
Вот это заявление. Путин рассказал, что предлагал Порошенко убежище в России при необходимости. И подтвердил такие намерения и в нынешних условиях pic.twitter.com/YZcnEgANLd— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) February 7, 2022
Он также добавил, что ряд идей Макрона по поводу дальнейших шагов на Украине возможно реализовать, но говорить об этом рано. «Надеемся, что обговоренные сегодня вещи Макрон обсудит и в Киеве, посмотрим, как пройдет его встреча там — договорились по итогам созвониться и обсудить», — уточнил российский президент.