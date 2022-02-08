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Путин предложил предоставить Порошенко политическое убежище в России

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Владимир Путин на совместной пресс-конференции после встречи со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном в ночь на 8 февраля заявил, что Россия готова предоставить убежище экс-президенту Украины Петру Порошенко.

«Несмотря на наши серьёзные расхождения по вопросу урегулирования в Донбассе (я считаю, что он наделал много ошибок), но всё-таки его преследование как государственного преступника, на мой взгляд, тоже чрезмерная заявка на успех действующего руководства. И мы готовы таким, как господин Порошенко, предоставить убежище в России», — подчеркнул Путин.

Он также добавил, что ряд идей Макрона по поводу дальнейших шагов на Украине возможно реализовать, но говорить об этом рано. «Надеемся, что обговоренные сегодня вещи Макрон обсудит и в Киеве, посмотрим, как пройдет его встреча там — договорились по итогам созвониться и обсудить», — уточнил российский президент.

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Комментарии (11)

266701032
А Путину кто предложит? Мадуро или Ын?
439827467687
Фъ вы реально считаете что ЭТО наш президент?????
439827467687
И это чудо может нажать на красную кнопку???? Да это же полный писец......
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