Переговоры Путина и Макрона продлились более пяти часов. Президент России угостил коллегу мочеными яблоками и олениной с бататом

Переговоры президентов России и Франции завершились в Москве. Об этом 7 февраля поздним вечером сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.



Встреча началась в 18.30 и продлилась более пяти часов. Российский президент в начале беседы положительно отметил усилия Франции по обеспечению безопасности в Европе, Макрон же в ответ указал на важность диалога в этой сфере. Остальная часть встречи проходила в закрытом режиме.



РИА Новости удалось выяснить, чем питались двое президентов. Согласно меню, которое опубликовали журналисты, ели Макрон и Путин осетрину и оленину. Всего в меню входило семь блюд: моченые яблоки с лангустином, равиоли со шпинатом, уха из пяти видов рыб, щербет из имбиря, стейк из осетрины с птитимом и оленина с бататом и ежевикой. На десерт подали «грушевый тарт с ванильным мороженым».