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Переговоры Путина и Макрона продлились более пяти часов. Президент России угостил коллегу мочеными яблоками и олениной с бататом

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Переговоры президентов России и Франции завершились в Москве. Об этом 7 февраля поздним вечером сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Встреча началась в 18.30 и продлилась более пяти часов. Российский президент в начале беседы положительно отметил усилия Франции по обеспечению безопасности в Европе, Макрон же в ответ указал на важность диалога в этой сфере. Остальная часть встречи проходила в закрытом режиме.

РИА Новости удалось выяснить, чем питались двое президентов. Согласно меню, которое опубликовали журналисты, ели Макрон и Путин осетрину и оленину. Всего в меню входило семь блюд: моченые яблоки с лангустином, равиоли со шпинатом, уха из пяти видов рыб, щербет из имбиря, стейк из осетрины с птитимом и оленина с бататом и ежевикой. На десерт подали «грушевый тарт с ванильным мороженым».

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Комментарии (18)

Hermess
Когда Макрон уехал, Путину принесли котлет, пелеменей, водочки и он наконец-то поел по человечески !
Савва Морозов
"генералы стали сытые, довольные...представь, да представь их на Подьяческую"
AlBerkut
Мочёными яблоками накормил?
Стесняюсь спросить, где именно яблоки замочены были? 🤔😂😂
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