«Накопилось много вопросов». Путин встретился с Макроном

В Москве вечером 7 февраля проходит встреча президента РФ Владимира Путина и его французского коллеги Эммануэля Макрона. Об этом сообщает сообщает пресс-служба Кремля.
По данным РИА Новости, Путин на встрече с Макроном заявил, что с обеих сторон «накопилось много вопросов, которые можно и нужно обсуждать в прямом формате, хотя контакты и не прерывались».
«Вижу, сколько усилий Макрон принимает для решения внутриукраинского кризиса, других проблем безопасности, рад возможности обсудить идеи лично», — цитирует государственное информагентство российского лидера.
Французский президент, в свою очередь, также указал на важность диалога в вопросах гарантий безопасности. «Необходимо, чтобы в вопросе безопасности все повели себя ответственно, диалог необходим», — заявил, в частности, Макрон.
При этом журналисты кремлевского пула обратили внимание, что после приземления в Москве Макрон почти полчаса не выходил из самолета.
Удивительно, но Макрону не подали кортеж к борту. Пошел через правительственный терминал pic.twitter.com/wspnVFZtZD— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) February 7, 2022