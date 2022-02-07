«Накопилось много вопросов». Путин встретился с Макроном

В Москве вечером 7 февраля проходит встреча президента РФ Владимира Путина и его французского коллеги Эммануэля Макрона. Об этом сообщает сообщает пресс-служба Кремля.



По данным РИА Новости, Путин на встрече с Макроном заявил, что с обеих сторон «накопилось много вопросов, которые можно и нужно обсуждать в прямом формате, хотя контакты и не прерывались».



«Вижу, сколько усилий Макрон принимает для решения внутриукраинского кризиса, других проблем безопасности, рад возможности обсудить идеи лично», — цитирует государственное информагентство российского лидера.

