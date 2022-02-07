FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: -2
76.05р87.12р
Олимпиада-22Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDОбраз жизниQR-код: что, где, когда, зачемОбразованиеПромышленный Петербург

«Накопилось много вопросов». Путин встретился с Макроном

6
Печать

В Москве вечером 7 февраля проходит встреча президента РФ Владимира Путина и его французского коллеги Эммануэля Макрона. Об этом сообщает сообщает пресс-служба Кремля.

По данным РИА Новости, Путин на встрече с Макроном заявил, что с обеих сторон «накопилось много вопросов, которые можно и нужно обсуждать в прямом формате, хотя контакты и не прерывались».

«Вижу, сколько усилий Макрон принимает для решения внутриукраинского кризиса, других проблем безопасности, рад возможности обсудить идеи лично», — цитирует государственное информагентство российского лидера.

Французский президент, в свою очередь, также указал на важность диалога в вопросах гарантий безопасности. «Необходимо, чтобы в вопросе безопасности все повели себя ответственно, диалог необходим», — заявил, в частности, Макрон.

При этом журналисты кремлевского пула обратили внимание, что после приземления в Москве Макрон почти полчаса не выходил из самолета.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

f0ntan
Как можно разговаривать с этим макаронщиком, который как и все остальные на западе, угрожал России, поскольку он тоже считает, что Россия вот-вот нападет на Хохляндию. Пусть этот макаронщик едет обратно. У них во Франции адекватны только правые
Dazdraperma
До Кремля на метро добирался, или ему Яндекс такси в аэропорт вызвали?
Artem_9
Макроша жжет!)) Решил первым успеть сдаться Путину))
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний