«Перебор». Зеленский отреагировал на слова Путина «терпи, моя красавица»

Президент Украины прокомментировал слова Владимира Путина «нравится – не нравится, терпи, моя красавица».
«Безусловно, есть вещи, с которыми не поспоришь с президентом РФ – Украина действительно красавица. По поводу «моя», что он говорит про Украину «моя» мне кажется это уже перебор небольшой», – цитирует 8 февраля Владимира Зеленского издание «Страна.ua».
По словам политика, его страна терпелива, так как отличается мудростью. Он отметил, что Украина не отвечает на провокации. Зеленский полагает, что Киев «ведет себя очень достойно».
Ответ президента Украины прозвучал на русском языке, так как, по заверению Зеленского, он хотел, чтобы «автор афоризма понял».
Эммануэлю Макрону пришлось переваривать эту цитату второй раз за два дня. Накануне президент России встретился с французским коллегой и сделал ряд заявлений об Украине. «Он [президент Украины Владимир Зеленский] заявил, что ему ни один пункт не нравится из этих Минских соглашений. Ну, нравится, не нравится — терпи, моя красавица. Надо исполнять», – сказал тогда Владимир Путин. В Кремле сегодня объяснили, что имел в виду президент.