«Перебор». Зеленский отреагировал на слова Путина «терпи, моя красавица»

Президент Украины прокомментировал слова Владимира Путина «нравится – не нравится, терпи, моя красавица».



«Безусловно, есть вещи, с которыми не поспоришь с президентом РФ – Украина действительно красавица. По поводу «моя», что он говорит про Украину «моя» мне кажется это уже перебор небольшой», – цитирует 8 февраля Владимира Зеленского издание «Страна.ua».



По словам политика, его страна терпелива, так как отличается мудростью. Он отметил, что Украина не отвечает на провокации. Зеленский полагает, что Киев «ведет себя очень достойно».

