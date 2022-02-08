Песков объяснил фразу Путина: «Нравится, не нравится — терпи, моя красавица». С творчеством «Красной плесени» в Кремле не знакомы

Пресс-секретарь российского президента прокомментировал фразу Владимира Путина: «Нравится, не нравится — терпи, моя красавица».



«Президент имел в виду, что если государство взяло на себя обязательства, если стоит подпись главы государства, то эти обязательства нужно выполнять», — цитирует заявление Дмитрия Пескова 8 февраля ТАСС.



Представитель Кремля допустил, что переводчикам было трудно сказать это на французском.



Журналисты также спросили у Пескова, не взято ли выражение из песни коллектива «Красная плесень». «Я убеждён, что Путин не знаком с творчеством этой группы», — заверил пресс-секретарь в комментарии «Московскому комсомольцу».

