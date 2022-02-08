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Песков объяснил фразу Путина: «Нравится, не нравится — терпи, моя красавица». С творчеством «Красной плесени» в Кремле не знакомы

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Пресс-секретарь российского президента прокомментировал фразу Владимира Путина: «Нравится, не нравится — терпи, моя красавица».

«Президент имел в виду, что если государство взяло на себя обязательства, если стоит подпись главы государства, то эти обязательства нужно выполнять», — цитирует заявление Дмитрия Пескова 8 февраля ТАСС.

Представитель Кремля допустил, что переводчикам было трудно сказать это на французском.

Журналисты также спросили у Пескова, не взято ли выражение из песни коллектива «Красная плесень». «Я убеждён, что Путин не знаком с творчеством этой группы», — заверил пресс-секретарь в комментарии «Московскому комсомольцу».

Накануне президент России встретился с французским коллегой. «Он [президент Украины Владимир Зеленский] заявил, что ему ни один пункт не нравится из этих Минских соглашений. Ну, нравится, не нравится — терпи, моя красавица. Надо исполнять», — заявил тогда Путин.

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Комментарии (29)

sergeant-1
Каков вопрос - таков и ответ, одной ёмкой фразой об истинном месте этой пианистки, на чистейшем французском....
Modest_5e4ce41f7533b
Еще до Плесни была такая дворовая песенка извращенно-натуралистического содержания. Исполнение ее в присутствии дам (даже пацанок) считалось, как это принято сейчас называть, зашкваром.
SERGEY111
"Все бутылки разбиты, закуски поедены,
А в сортире лежит бутерброд недоеденный,
На губе оливье, ларьки закрываются...
Ну скажи, как же это, блин, всё называется?

Если хочешь нажраться, нажрёмся хоть сейчас,
Но только по-культурному, не так, как в прошлый раз:
Больше кошкой не будем полы на кухне мыть,
И мясо-гриль не будем с попугайчиков коптить.

Нафига напиваться так, прямо не знаю я,
Чтоб коньяк закусить рыбками из аквариума,
На бигуди накрутить вермишель, на пол грохнуться,
И кричать "Посмотрите, какая я модница"?

Если хочешь нажраться, нажрёмся хоть сейчас,
Но только по-культурному, не так, как в прошлый раз:
Больше кошкой не будем полы на кухне мыть,
И мясо-гриль не будем с попугайчиков коптить " (с). Красная Плесень . Не удивлюсь если Воваций иногда насвистывает эту песенку
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