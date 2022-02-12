Бегите с Украины. Предупреждения иностранных государств пошли шквалом

«Ситуация с безопасностью уже вызывала беспокойство, и в последние дни она еще больше ухудшилась. После консультации с союзниками я решил сделать этот шаг и призвать всех голландцев покинуть Украину», — цитирует РИА Новости главу МИД Нидерландов Вопке Хукстру. По его словам, большая часть сотрудников голландского посольства также покинет Украину.

В Израиле экстренное совещание в правительстве провели несмотря на то, что сегодня шабат. «Премьер-министр Нафтали Беннет провел оценку ситуации по положению на Украине. Фокус совещания был на находящихся там израильтянах… Цель — ускорить подготовку к вывозу израильтян с Украины», — объяснили в правительстве (цитата по РИА).



«Учитывая нестабильную ситуацию с безопасностью, рекомендуется не ездить на Украину. Испанцам, находящимся в настоящее время в стране, рекомендуется серьезно рассмотреть вопрос о том, чтобы временно покинуть ее имеющимися коммерческими способами, пока сохраняются нынешние обстоятельства», — говорится в рекомендациях МИД Испании.

Власти Швейцарии рекомендовали своим гражданам воздержаться от необязательных поездок на Украину. Находящимся там бельгийцам их МИД рекомендовал уехать, не гарантировав эвакуации в случае обострения обстановки. Власти Кувейта тоже призвали подданных эмирата покинуть украинскую территорию. Аналогичные объявления сделали итальянские и турецкие власти.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила об «усилении мер» по предотвращению кризиса на Украине и об изменениях в работе германских диппредставительств. «Мы оставим наше посольство в Киеве открытым, но сократим дислоцированный там дипломатический персонал. Наше генеральное консульство в Донецке, базирующееся в Днепре с 2014 года, будет временно переведено во Львов», — процитировала пресс-служба МИД слова министра в Twitter (перевод по РИА).



Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге 12 февраля призвал передавать властям страны любые данные о предполагаемых планах России по эскалации обстановки, поскольку приходит «слишком много информации относительно глубокой полномасштабной войны».

«Если есть какая-то у вас или любых людей дополнительная информация относительно стопроцентного вторжения, начиная с 16-го числа, Российской Федерации на Украину, давайте нам эту информацию», — цитирует Зеленского РИА.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на «Укринформ», МВД Украины начало тактико-специальные учения в Херсонской области возле границы с Крымом. Зеленский наблюдает за их ходом. Силовики отрабатывают реагирование на незаконное пересечение границы, ликвидацию вооруженных групп, освобождение захваченных административных зданий, попытку уничтожения дамбы, блокирующей поставки воды в Крым.

«Интерфакс» со ссылкой на Европейское командование США информирует о переброске американцами в Румынию группы истребителей F-16 с авиабазы Шпангдалем в Германии.