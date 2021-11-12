Куда пойти 12 — 14 ноября: катки, новая выставка-блокбастер в «Манеже», «Киберфест», «Ученые против мифов»

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»/Архив Поделиться Поделиться







Катки, онлайн-представления и концерты, лекции к 200-летию со дня рождения Фёдора Достоевского и кинофестивали — два десятка вариантов того, чем заняться в этот ноябрьский уик-энд.

Актуальное

Время катков

С 13 ноября до 13 марта, 0+

В городе почти зима, и всюду начинают работать катки. На выбор: ледовая арена площадью 2000 квадратных метров в Новой Голландии, или «Каток у моря» в «Севкабель порту». В этом году дизайн на площадке обновили: площадь катания увеличили до 2200 квадратных метров, а посреди арены оставили деревья, так что посетители находятся будто «в лесу». QR-код не требуется ни на одной из точек, но пришедших попросят не снимать маски и соблюдать социальную дистанцию.



В «Манеж» — за «Покоем и радостью»

С 12 ноября 2021 до 30 января 2022, 6+

На Новой выставке-блокбастере в «Манеже» «Покой и радость» посетители, согласно названию, окажутся в окружении классического искусства — в мире спокойствия, пейзажей, отсутствия спешки, баталий и душераздирающих сцен. Как отметил куратор Семен Михайловский, эта экспозиция — «про искусство, которое не вступило в эпоху тотальной трансформации». В зале собрали работы Карла Брюллова, Владимира Боровиковского, Василия Тропинина, Сильвестра Щедрина и Ореста Кипренского, Архипа Куинджи, Виктора Борисова-Мусатова. Всего больше ста вещей из тридцати девяти собраний России и зарубежья. При входе нужно предъявить QR-код и паспорт.



Фото: Предоставлено Организаторами Поделиться Поделиться







В Мариинском «скрестили» Челлини с Феллини

14 ноября, 19.00, 12+

В Мариинском театре — премьера новой постановки оперы «Бенвенуто Челлини» Гектора Берлиоза. Режиссёр Алексей Франдетти провел параллели между историей создания статуи Персея и съемками картины «8½ и «зарифмовал» в названии постановки имена скульптора-классика Челлини и великого кинорежиссера Федерико Феллини. Действие на сцене происходят в 1963 году на римской киностудии. Главный герой должен снять фильм о Персее, но не может начать работу, потому как переживает творческий кризис.



Увидеть и узнать новое

Русский музей обратился к тактильности

Постоянно, 0+

В Строгановском дворце с этого месяца работает «Тактильная галерея», где экспонаты можно и нужно трогать руками. Обычно такие «объёмные» картины и копии известных скульптур для незрячих посетителей музеи вводят в постоянную экспозицию точечно, тут же под это выделили отдельное помещение. Изучать экспонаты, ощупывая их со всех сторон, при этом могут все желающие. Все предметы были распечатаны на 3D-принтере, сохранив фактуру оригинала, и расставили их в хронологическом порядке — от античности к современности.



Потомок Родченко расскажет о фотографии

13 ноября, 18.00, 16+

Выставка снимков авангардиста, одного из идеологов конструктивизма Александра Родченко — и портретов, и городских пейзажей — сейчас проходит в Доме радио. Именно Родченко сделал знаменитые портреты Маяковского и Лили Брик, кадры «Пионер-трубач» и «Лестница», которые можно найти в каждом втором учебнике по фотомастерству. Кураторы разработали образовательную программу: лекция про мастера, его метод и «Фотографию как пространство жизни и эпохи» пройдёт при Лаборатории современного зрителя уже вечером в субботу. Ведущая — правнучка Родченко, искусствовед Екатерина Лаврентьева. Для участия во встрече нужна регистрация, QR-код, паспорт.



Фото: Алина Циопа/Фонтанка.ру Поделиться Поделиться







Монро — в KGallery

До 16 января 2022 года, 18+

Владислав Мамышев-Монро прославился перфомансами и фотосессиями в образах знаменитостей: Мэрилин Монро, Марлен Дитрих, Эдита Пьеха. Он создал «Пиратское телевидение» с Тимуром Новиковым. Выступал на концертах «Поп-механики» Сергея Курехина. Знаковые работы художника, его снимки, графику, видеохроники собрали на выставке в KGallery «Сказки о потерянном времени». При входе нужно показать QR-код и паспорт.



Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Авангард — в Петропавловке

До 30 мая 2022, 6+

Инженерный дом Петропавловской крепости на время стал местом, придя в которое, можно за пару часов узнать главное о русском авангарде. На тематической выставке кураторы собрали экспонаты из собрания 14 российских коллекций. С экспериментаторскими графическими и фотоработами Алекандра Родченко соседствуют пространственно-динамические конструкции Густава Клуциса, который мечтал ликвидировать отрыв искусства от индустрии и бытовой среды, и чертежи архитектурных проектов. Отдельное внимание уделено плакатам «Окна РОСТА» и журналам «ЛЕФ» и «Новый ЛЕФ» 1927 — 1928 годов выпуска. Вход на экспозицию «Русский авангард: механика, конструкция, быт» по QR-коду и паспорту.



Японская нечисть — в музее

С 12 ноября по 5 декабря. 6+

В Новом выставочном зале Музея городской скульптуры устраивают «Парад ёкаев: мистических существ из Японии». Словом «ёкаи» в восточной культуре принято называть всю нечисть. Это могут быть предметы или, например, магические животные, которые умеют обращаться в людей. В таких существ народное сознание превращает даже персонажей западной культуры, а образы используются в кино и манге. Для входа на экспозицию нужен QR-код и паспорт.



Фото: vk.com/japaneseconsulateinstpetersburg Поделиться Поделиться







Время стало инсталляцией на выставке

До 13 ноября, 16+

Новая выставка открылась и в Галерее Белый Шум на «Пушкинской, 10». Специалист по спецэффектам для кино Женя Шарвина долгое время училась и работала в США, в 2013 году была выдвинута на премию на премию Grammy. После — вернулась в Москву и занялась творчеством тут, увлекшись темами мифологии и памяти. «Время — это самое дорогое, чего у меня нет» — так Женя назвала новую инсталляцию. Она посвящена «бесконечности, цикличности» и ощущению того, что каждую секунду вокруг что-то меняется, и остановить этот процесс невозможно. «Каждый зритель, попадая в пространство инсталляции, становится источником света, и в то же время экраном, порождая и принимая проекции загадочных чертежей и схем», — описывают принцип работы произведения на Пушкинской, 10.



Для всей семьи

«Космос и хаос» по всему городу

До 28 ноября, 6+

Медиаискусство художников из семнадцати стран собрали на фестивале «Киберфест». Тему этого года — «Космос и хаос», участники отразили в работах на небольших экспозициях, разбросанных по всему городу: от галереи AIR ИТМО до Молодёжного центра Эрмитажа или «Борея». Свой «эстетический космос» среди прочих представляют дизайнер музыкальных инструментов Борис Шершенков, австрийская художница, участница фестиваля Арс Электроника Ребекка Мерлик, итальянский интердисциплинарный художник Эмилио Ваварелла, экс-куратор международного проекта по поддержке технологического искусства Harvestworks Ханс Таммен и другие. Подробности о сроках работы выставок на каждой из площадок и условиях для посетителей лучше узнавать заранее.



Фото: Lingdong Huang (China–USA) & Ziwei Wu China (UK), Mimicry, video installation Поделиться Поделиться







Молодковец приглашает в гости

12 ноября, 12.00, 12+

Дом культуры Льва Лурье анонсирует квартирник у Эрмитажного фотографа Юрия Молодковца. Он известен как страстный собиратель редкостей с блошиных рынков. На вечере покажет гостям раздобытые сокровища и предложит поговорить на тему «Как не бояться искусства?». Кроме билета, для участия нужен QR-код.



«Ученые» вновь сражаются с мифами

13 и 14 ноября, 12+

Конференция «Учёные против мифов», на которой известные популяризаторы изобличают теории заговоров и говорят о последних научных достижениях, стартует на этих выходных. Тема этой встречи — «Как тебе живется в мире будущего». В субботу в блоке «идея массового поражения автор монографий по фольклористике и культурной антропологии Александра Архипова препарирует основные тезисы антипрививочников, а на следующий день программу начнут с выступления автора книги «Люди на Луне. Главные ответы» Виталия Егорова. Он поделится главным о том, как «лунный заговор» представлен в мировом кинематографе.



Фото: vk.com/stopmyth Поделиться Поделиться







О группах и рок-клубе — на лекции

14 ноября, 17.00, 18+

В «Арт-лаборатории Эхо» на Васильевском острове композитор и популяризатор классической музыки Анна Виленская прочтёт лекцию о Ленинградском рок-клубе, группах «Авариум», «Алиса», «Зоопарк», «АукцЫон» и прочих. Вход по билетам.

В биографии Александра Невского вычленят ложь

12 ноября, 19.00, 12+

Историк Роман Соколов много лет изучает, что в биографии Александра Невского правда, а что — скорее, народные домыслы. Наработками и результатами учёный поделится на выступлении в пятницу в Отделе петербурговедения библиотеки имени Маяковского. Коснётся в числе прочего и истории о перенесении мощей князя по велению Петра I в 1723 — 1724 годах и объяснит, почему о событии неправильно говорить, как об акте волюнтаризма. Нужна регистрация и QR-код.



Фото: wikipedia.org Поделиться Поделиться







Лекция о Петербурге Достоевского — в Маяковке

14 ноября 16:30, 12+ / 14 ноября 18.00, 16+

В честь юбилея со дня рождения Фёдора Достоевского, в филиале «Охта-8» библиотеки им. Маяковского устраивают тематическую лекцию «Ключи от квартиры старухи-процентщицы». Научный сотрудник Библиотеки Российской академии наук Юлия Дунаева расскажет о районе, в котором преимущественно происходят основные события в «Преступлении и наказании». На повестке — вопросы о том, почему в окрестностях Сенной было так много питейных заведений и «домов терпимости», почему жители Фонарного переулка подавали прошение о смене его названия и что вообще происходило в городе в июле 1865 года. Для участия нужна регистрация. Чуть позже, в 18.00, писатель и исследователь Иван Чернышов сосредоточится на отрицательных персонажах в прозе Достоевского и поделится мыслями о том, почему и Свидригайлов, и Ставрогин, не такие уж и негодяи. Требуется регистрация. Также — QR-код, паспорт. К дате «Фонтанка» опубликовала материал об отношениях Достоевского с современниками и читателями, многие из который его, мягко говоря, не любили, а также составила собственную карту мест Достоевского в Петербурге.



Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/Архив Поделиться Поделиться







На сцене офлайн и онлайн

«Куранта» перенесёт пластику на экраны

13 — 14 ноября, 17.00 — 22.00, 6+

В этом году негосударственные пластические театры проводят фестиваль «Куранта» в эфире. Номера для конкурса подготовили танцевальные и театральные студии из Твери, Ухты, Воронежа, НИжнего Тагила и других городов. От Петербурга выступают артисты студии «MORE». Покажут спектакли с элементами стиля контемпорари, «скроенного» из элементов модерна, джаз-танца и движений, присущих восточным единоборствам. Подробности о фестивале и ссылки на трансляции — на сайте.



Идеи «отсутствия» и театр обсудят в сети

12 ноября, 21.30, 18+

Фестиваль NET организует zoom-встречу с создателями и участниками спектакля «Конференция отсутствия», на которой они представят проект и поговорят о создании театра в эпоху пандемии. Первоначальная идея спектакля — собрать воедино истории нескольких людей, чья жизнь связана с понятием «отсутствие». Героями стали беженец с греческого острова Лесбос, астронавт, готовящийся к полету в космос, и адвокат военных преступников, защищающий позицию, отличную от его собственной. На встрече само действие не покажут, но поговорят об основных его идеях. Гостями станут арт-директор фестиваля NET, главный редактор журнала «Театр» Марина Давыдова, режиссёры Штефан Кэги и Хельгард Хауг, заместитель директора Театра Наций Роман Должанский. Нужна регистрация.

«Идиота» разложат на истории в пьесах

13 ноября, 15.00, 16.30, 18+

Актёры театральной мастерской АСБ к дню рождения автора «Бесов» представляют проект «8 из числа 7 или 7 дней с Идиотом». Драматург Владимир Клименко, которого в профессиональной среде называют просто Клим, написал 11 пьес по мотивам романа «Идиот». Работа выстроена как «серия евангелией, написанных от лица персонажей: Аглаи, Настасьи Филипповны, Мышкина, Рогожина и других». Это позволяет показать зрителю, как происходящее с ними должно быть, воспринимал каждый из персонажей. Практически месяц на разных площадках будут проходить читки пьес и спектакли. 13 октября в сети покажут монологи Аглаи в исполнении Дарьи Кужель, выпускницы курса Юрия Красовского СПбГАТИ, а еще монолог князя Мышкина. Его прочтёт актёр театра «Мастерская» Максим Студеновский. Весь проект продлится до 4 декабря. Подробности и ссылки на онлайн-трансляции — на сайте.



Фото: Варвара Баскова-Карпова, фото предоставлено организаторами Поделиться Поделиться







В Центре Курёхина — катастрофа из будущего

13 ноября, 19.00, 16+

Сын основателя «Поп-механики» Сергея Курёхина Фёдор — актер театра и кино, режиссёр. В Центре современного искусства на Лиговском на этих выходных показывают его «ретро-футуристический» спектакль «Лунная Лапа» о двух подругах, которые встречаются во время экологической катастрофы. тотального обледенения и захвата мира вокруг странными существами. Вход в зал только по QR-коду и паспорту.

В Филармонии джазовой музыки — диксиленд

13 ноября, 19.00, 16+

Праздник традиционного джаза — в большом зале Филармонии джазовой музыки. Композиции разных десятилетий исполнят музыканты Ленинградского диксиленда — старейшего отечественного коллектива, играющего в этом стиле уже 64 года. Вход — по QR-коду.



Автор: youtube.com/Татьяна Елисеева-Марр

Корею с Россией столкнут в Мариинском

13 ноября, 17.00, 6+

На основной сцене Мариинского театра — Гала-концерт в честь Года культурных обменов между Республикой Корея и Россией. Отношение театра к Корее, должно быть, особое. Один из самых молодых премьеров труппы — Кимин Ким, родом из Сеула. Балету там он учился под руководством российских педагогов Владимира Кима и Маргариты Куллик, после чего переехал в Петербург. В Южной Корее же обучалась и скрипачка Клара-Джуми Кан — солистка праздничного вечера. В программе — Симфония № 1 Дмитрия Шостаковича, концерт для скрипки с оркестром Сергея Прокофьева, «Оживленный сад» из балета «Корсар» в хореографии Петра Гусева на основе композиции Мариуса Петипа. Играет Симфонический оркестр Мариинского театра. За дирижёрским пультом друг друга сменяют Валерий Гергиев и Гавриэль Гейне. Требуется QR-код и паспорт.

На экранах

Хлоя Чжао показывает Marvel по-новому

С 8 ноября, 18+

До кинотеатров добрались «Вечные» от Marvel. Новый боевик — на этот раз о группе инопланетян, которые тысячелетиями защищают землю — сняла обладатель «Оскара» Хлоя Чжао, создатель «Земли кочевников». Среди актёров — Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Кумэйл Нанджиани. Для просмотра в любом кинотеатре нужен QR-код и паспорт.



Автор: youtube.com/MARVEL Россия

Суинтон сталкивается со странностями

С 11 ноября, 16+

В прокат выходит новая работа каннского лауреата Апичатпонга Вирасетакула. В триллере режиссёра из Тайланда «Память» главная героиня, сыгранная Тильдой Суинтон, приезжает в Колумбию, чтобы ухаживать за сестрой, но внезапно начинает слышать странные звуки, раздающиеся словно из-под земли. Нужен QR-код и паспорт.



Автор: youtube.com/Русский Репортаж

За британским кино — в «Аврору»

До 17 ноября, 18+

В «Авроре» проходит фестиваль британского кино «Бритфест». В пятницу в 20.50 в прокате — мистический ужастик «Шоу» (18+), снятый режиссёром Митчем Дженкинсом по сценарию Алана Мура — автора классических комиксов «Хранители» и «V — значит вендетта». Он сам сыграл в картине одну из ролей. В субботу показывают «Герцога» (18+) и «Абсолютное отрицание» (16+). Первая картина — правдивая история о пожилом таксисте, укравшем из галереи картину кисти Гойи в обмен на обещание правительства больше заботиться о пенсионерах. Сюжет второй ленты построен на биографии программиста, пожертвовавшего всем ради карьеры и мечты о суперкомпьютере. Полное расписание — на сайте кинотеатра. При входе проверяют QR-код и паспорт.



«Любовь» — на празднике фильмов из Венгрии

С 12 до 14 ноября, 18+

В «Авроре» же идёт и фестиваль Венгерского кино. Программу открывают лентой «Подготовка, чтобы быть вместе неопределенное количество времени» о враче, которая строит карьеру в Штатах, но потом бросает всё и возвращается на родину. Продолжат картиной «Любовь» 1970 года. Работа получила три награды на Каннском фестивале, одну из ролей исполнила актриса Мари Тёрёчик, ушедшая из жизни весной 2021 года. Бесплатные билеты на все сеансы раздают в кассе кинотеатра. Проверяют QR-код и паспорт.

Магия Парижа — снова в кино

С 11 ноября, 16+

В прокат ненадолго вернули «Полночь в Париже» Вуди Аллена. Историю о человеке, который собирается провести время в столице Франции со своей девушкой, но попадает в прошлое и встречает Пикассо, Хемингуэя, чету Фицджеральдов и многих других, можно посмотреть в «Родине». Необходим QR-код и паспорт.



Автор: youtube.com/Новинки кино