Ученые расскажут правду про облучение 5G и лунный заговор

25 ученых и популяризаторов, от Александра Панчина до Михаила Гельфанда, по полочкам разложат «облучения 5G», проследят эволюцию антипрививочных доводов и проанализируют Брэда Питта. Смотрим с утра до вечера 13 и 14 ноября. 12+

Тема этого форума — «Как тебе живется в мире будущего». В том смысле, что на работу нас должны бы возить электродирижабли, на Марсе и на дне океана должны бы быть города. Таким виделся из прошлого XXI век. На деле — ни дирижаблей, ни марсианских городов; мы даже от предрассудков прошлого не избавились. Значит, будем продолжать избавляться. И узнавать, пытались ли немцы отменить историю славян; был ли лунный заговор; все ли античные тексты написаны на самом деле в Средневековье; можно ли воскресить динозавров; сколько нам (как Homo Sapiens) лет — 40 тысяч или 300 тысяч.

Как обычно, ученые потягаются друг с другом. Например, биоинформатик Михаил Гельфанд будет «вредным оппонентом» (должность такая), как ни странно, не биологу, а филологу-фольклористу: Александра Архипова изучала антипрививочные настроения по репостам в соцсетях. Подведут итоги первого этапа выборов «Почетного академика ВРАЛ» — звания, напомним, удостаивается человек, который в текущем году больше всего изумил какой-нибудь выдающейся антинаучной ахинеей.



Запись и полное расписание на сайте. Встречаемся в онлайне 13 и 14 ноября, лекции идут с 10:30.



Александра Шеромова

