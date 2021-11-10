В Петербурге пройдёт выставка Владислава Мамышева-Монро

На выставке «Сказка о потерянном времени Владислава Мамышева-Монро», которая будет работать в KGallery с 12 ноября 2021 по 16 января 2022, представят знаковые серии работ Мамышева-Монро из музеев и частных коллекций. Художник прославился образами-перевоплощениями (любимым персонажем была Мэрилин Монро, как видно по псевдониму), живописью, графикой, фото, авторскими телепрограммами, и сегодня любим и актуален.

Мамышев-Монро (1969 — 2013) был частью Новой Академии — многие помнят «Пиратское телевидение», созданное вместе с Тимуром Новиковым и Юрисом Лесником, также он выступал с Сергеем Курехиеым в «Популярной механике».

Из всей «тусовки» Новой Академии Мамышев-Монро с его квир-сущностью и иронией лучше всех вписывается в актуальный контекст. Его работы регулярно бывают на выставках — на недавней громкой экспозиции «Энди Уорхол и русское искусство» в «Севкабель Порту» его вещи занимали почётное место. Интонация и визуал Мамышева-Монро будто созданы для 2020-х — жаль, он не застал такую причудливую и заслуженную актуальность.



В KGallery вы увидите серии «Политбюро», «Несчастная любовь», «Счастливая любовь», «Сказки о потерянном времени», «Жизнь замечательных Монро», графику и коллажи.



Для входа на выставку нужен QR-код о вакцинации от COVID-19 или о перенесённом заболевании.



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Анастасия Семенович

