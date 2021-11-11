Киберфест займется космосом и хаосом

Площадками Киберфеста в 2021 станет пространство Air Университета ИТМО, галерея «Люда», арт-центр «Борей», Молодёжный центр Эрмитажа, Анненкирхе, Академия Штиглица. Среди участников фестиваля медиаискусства в этом году — Антон Видокле (участник Documenta 13), арт-группа «Куда бегут собаки», звуковой художник и дизайнер музыкальных инструментов Борис Шершенков, австрийская художница Ребекка Мерлик, нью-йоркский музыкант-экспериментатор Ханс Таммен. Также в проектах фестиваля будут участвовать студенты магистратуры ИТМО направления Art&Science и Академии Штиглица.

Киберфест с самого появления в 2007 году фокусируется на сочетании искусства и технологий, в последнее время, когда на виду яркие проекты студентов и выпускников ИТМО на стыке науки и искусства, такой подход все больше себя оправдывает. Куратор Елена Губанова объясняет выбор темы «Космос и Хаос» тем, что каждый стиль в искусстве создаёт свой эстетический «космос», но что такое эстетика, если вместо методов традиционного искусства художники используют технологии? «Бездна рождает бездну? Что может быть рождено «пропастью» информации?» — задаётся вопросом Губанова.



Киберфест объединит кураторов и программистов, художников и теоретиков искусства. Сплав традиционности Академии Штиглица и технологичного подхода ИТМО — согласитесь, звучит многообещающе.



Киберфест-13 пройдёт с 11 по 28 ноября 2021, обратите внимание, что не все площадки откроются одновременно. Полный список событий с датами и временем работы смотрите на сайте фестиваля. Для посещения выставок и мероприятий понадобится QR-код о вакцинации или перенесённом COVID-19.

