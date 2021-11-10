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Музей городской скульптуры покажет «парад ёкаев» — японскую нечисть

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В Новом выставочном зале Музея городской скульптуры с 12 ноября по 5 декабря пройдёт выставка «Парад ёкаев: мистические существа из Японии». Ёкаи — часть японской традиционной культуры, в музее их можно будет увидеть во всем многообразии: там будут иллюстрированные свитки, гравюры, игрушки и медиа, например кино.

Фото: vk.com/japaneseconsulateinstpetersburg
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Ёкаи до сих пор — часть народного творчества японцев. По сути это обозначение всех мистических и сверхъестественных существ, того, что по-русски зовут нечистью. Часто это животные, которые могут обращаться в человека — есть немало японских сказок, где такие «оборотни» влияют на сюжет. Есть ёкаи-предметы и ёкаи-люди. Считается, что сильнейшие злые духи когда-то были людьми, но переродились из-за негативных эмоций.

Фото: vk.com/japaneseconsulateinstpetersburg
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Исторически ёкаи символизировали страх перед природными явлениями, но со временем стали персонажами манга и аниме, а в период пандемии в Японии стала популярна ёкай Амабиэ, которая, согласно новейшей мифологии, может остановить пандемию, поэтому её изображения выкладывают в соцсети. Ёкаи сейчас — вполне милые образы, даже из персонажей западной культуры японцы делают похожих «демонов».

Обратите внимание, что для входа на выставку нужно иметь QR-код о вакцинации от COVID-19 или перенесённом заболевании и удостоверение личности. 6+

Анастасия Семенович

Фото: vk.com/japaneseconsulateinstpetersburg
Фото: vk.com/japaneseconsulateinstpetersburg

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