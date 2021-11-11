Дочь Достоевского Любовь вспоминала, будто отец пил почти чифирь, а вдова — что у супруга была своя мера крепости чая, он придирчиво относился к его цвету, клал два куска сахара. Помимо пристрастия к чаю, Достоевский был страстным курильщиком, предпочитал сам набивать папиросы табаком, смешивая два сорта. После триумфальной речи о Пушкине в Москве 8 июня 1880 года перешел на сигары — дорого и солидно. В тот день в зале Благородного собрания говорили многие, но Достоевский именно грянул — люди плакали, обнимались, кто-то лишился чувств. Эта речь стала эпохальной.



Несмотря на хроническую бедность, писатель старался делать подарки, впрочем, получалось иногда комично, как в случае с дорогим золотым браслетом, купленным в Гостином дворе для жены. Анна Григорьевна, женщина умная и практичная, вздрогнула: у детей нет обуви — а тут роскошная безделка. Супруги устроили нежную драму, проспорив всю ночь, как быть с подарком. Браслет писатель вернул в лавку.



При жизни Достоевского о нем спорили пылко: «пророк», «маньяк», «сумасшедший», «провидец». Рассказывали, многие специально ходили в Академию художеств смотреть на портрет Достоевского кисти Перова, чтобы убедиться: изображен сумасшедший. Мучительный недуг, мнительность, светская неуклюжесть делали его еще более уязвимым для подобного препарирования и насмешек. Достоевский был монархистом и человеком глубоко верующим. За первое его и сегодня упрекают, как и за многое другое, о чем он думал глубоко и говорил страстно.



Писатель и сегодня воспринимается полярно: его либо любят, либо ненавидят. Равнодушных нет.



Он вошел в литературу как «новый Гоголь», обласканный Некрасовым и Белинским, а похоронен как великий Достоевский. «До того не бывало на Руси таких похорон», — писал пораженный критик Николай Страхов. Нести гроб Достоевского почитали за честь.

