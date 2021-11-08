Тильда Суинтон потеряет покой от шума в триллере «Память»

С 11 ноября в кинотеатрах начнут показывать «Память», новую работу каннского лауреата, самого радикального автора современного кино и режиссера с самым хитрым именем на свете — Апичатпонга Вирасетакула. В некотором смысле, это самая удобная и понятная его вещь, с которой стоит начинать знакомство со странным, ни на что не похожим кинематографом этого автора. Тут есть звезда в главной роли — Тильда Суинтон, дива европейского кино.
Есть сюжет: героиня Суинтон англичанка, живущая в Колумбии, занимается разведением цветов и приезжает в соседний город к сестре. Ту сразила странная болезнь, погрузившая женщину в долгий беспробудный сон. Но на этом чудеса не кончаются: героиню начинает беспокоить еще и странный оглушительный шум, который доносится из-под земли. В общем, Вирасетакул в «Памяти» весь свой радикализм и экспериментаторский задор отправляет на службу атмосферному триллеру, полному загадок и недосказанностей.
16+
Иван Чувиляев