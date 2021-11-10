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Мариинский театр «зарифмовал» Челлини и Феллини, вычеркнув Шнура

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В Мариинском театре — премьера новой постановки оперы «Бенвенуто Челлини» Гектора Берлиоза. На этот раз режиссером выступил Алексей Франдетти, и Сергея Шнурова к спектаклю не привлекали (в отличие от предыдущей постановки этого произведения, которую осуществлял Василий Бархатов). Премьерные спектакли пройдут 10, 11 и 14 ноября. 12+

Эскиз декораций Вячеслава Окунева
Эскиз декораций Вячеслава ОкуневаФото: предоставлено театром
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Франдетти «зарифмовал» имена скульптора эпохи Возрождения и знаменитого кинорежиссера Федерико Феллини: он проводит параллели между историей создания статуи Персея и съемками картины «8½». Режиссер перенес действие оперы в 1963 год, на римскую киностудию. Но воспоминания проведут зрителей по кадрам не только этой работы, но и других шедевров великого итальянца — «Дорога», «Сладкая жизнь».

Титульную партию — режиссера-гения, который способен творить только в экстремальных для себя условиях, — готовят тенора Александр Михайлов, Сергей Семишкур, Иван Гынгазов и Михаил Векуа. Сценограф постановки — Вячеслав Окунев, художник по костюмам — Виктория Севрюкова, художник по свету — Глеб Фильштинский, хореограф — Ирина Кошуба. Дирижер — Валерий Гергиев.

Эскиз декораций Вячеслава Окунева
Эскиз декораций Вячеслава ОкуневаФото: предоставлено театром

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