7 дней с «Идиотом»: в Петербурге сыграют 11 пьес по мотивам романа Достоевского

С 11 ноября по 4 декабря в Петербурге пройдет масштабный проект «8 из числа 7»» или 7 дней с Идиотом»: на разных площадках города сыграют 11 пьес театрального философа и драматурга Клима, созданных по мотивам «Идиота» Достоевского.

Режиссер у всех спектаклей один — Алексей Янковский. Он передает исполнителям особый способ взаимодействия с текстами Клима (Владимир Клименко), определяемый как «сквозное прохождение». Структурно драматург выстраивает свои пьесы по принципу лабиринта, сквозь который приходится пробираться как актерам, так и зрителям, чтобы вместе выбраться «в некое надчеловеческое пространство (пространство того театра, который единственно и интересует Клима)». Янковский помогает артистам пройти над этой прихотливо устроенной сетью мыслей и реплик. Название цикла, возникающее в процессе создания, записывается цифрами, поскольку «с одной стороны читается как «восемь (пьес) из числа семи (дней)», а с другой — отсылает к цитате из Апокалипсиса («И зверь, который был и которого нет, есть восьмой, и из числа семи и пойдёт в погибель» — Откр.17:11) с идеей того, что апокалипсис это то, что прямо здесь и сейчас (причем здесь и сейчас всегда, не только в наше время)».

Сам проект, объединивший читки и спектакли, построен по принципу Евангелий, написанных от имени романных героев (Аглая, Настасья Филипповна, Мышкин, Рогожин и др.). При этом у каждой постановки свое название — «Звезда моя, Аделаида», «Падший ангел», «Ветеран», «Толкователь Апокалипсиса» и так далее. Персонажи изложат собственный взгляд на события и речь прежде всего пойдет о человеке, его внутреннем мире и непрекращающейся борьбе с многочисленными демонами.



В разных ролях задействованы актеры петербургских и московских театров Татьяна Мариничева, Наталья Свешникова, Алексей Багдасаров, Ася Ширшина, Максим Студеновский, Александр Кошкидько, Александр Савчук, Дарья Кужель, Кристина Бойцова, Евгения Аладьина.



Вход на все мероприятия проекта бесплатный, по предварительной регистрации. Также предусмотрены онлайн-трансляции. 18+



Наталия Эфендиева

