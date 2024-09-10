Крупный пожар в заброшенном «Спорт Паласе» на Крестовском. Что известно к этому часу

Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Вечером во вторник, 10 сентября, петербуржцы заметили большой клуб дыма возле «Газпром Арены», расположенной на Крестовском острове. Как выяснилось, пламя охватило здание «Спорт Паласа» от крыши и до первого этажа, сам пожар был виден с разных точек города. «Фонтанка» собрала главное к этому часу.



Что произошло?

Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





По данным МЧС, о пожаре в Петроградском районе стало известно в 18:47 10 сентября . Петербуржцы делились с «Фонтанкой» фотографиями и видео возгорания. Очевидцы снимали дым со стороны Петровской косы, набережной Макарова, ЗСД. Так, черный клуб поднялся почти над всей западной частью Крестовского острова и был виден с самой высокой веб-камеры Петербурга на здании Лахта Центра.

Местные жители предполагали, что возгорание случилось в здании бывшего спортивного центра на Южной дороге, и были правы. Пламя распространялось в заброшенном здании номер 9 на Южной дороге — спортивном клубе «Спорт Палас», размер которого составляет 80 на 90 метров, а площадь — 800 квадратных метров. Если на момент обнаружения общую площадь возгорания оценивали в 200 квадратных метров, то позже пламя охватило всё здание. Несмотря на масштаб горения, при пожаре в заброшке никто не пострадал. Как сообщал корреспондент «Фонтанки», распространявшееся пламя не мешало людям кататься по Южной дороге на роликах, пробегать мимо или просто останавливаться и наблюдать за пожаром и тем, как его ликвидируют.

Как борются с пожаром?

Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





По данным МЧС, в 19:00 возгоранию на Крестовском острове присвоили дополнительный номер 1-БИС . К устранению пожара привлекли 10 единиц техники и 45 сотрудников МЧС.

Уже в 20:00 кровля спортцентра была охвачена пламенем по всей площади: со стороны стадиона до центральной части. Кроме того, было слышно, как проваливалось остекление в центральной и левой частях заброшенного клуба. К тому времени в правой части здания горение практически закончилось. В основном пламя сохранялось в центральной части спортцентра. Площадь пожара расширилась с 200 до 500 квадратных метров.

Ближе к 20:30 над устранением разрастающегося пламени работали уже 60 сотрудников МЧС, используя 16 единиц техники. Корреспондент «Фонтанки» отмечал, что, судя по тому, как были расположены пожарные машины, воду для тушения могли забирать с Невы и из пруда, расположенного позади «Спорт Паласа». Проливку задней стороны спортклуба закончили к 21:00 . По данным МЧС города, в 20:39 пожар в заброшке, достигший размера в 800 квадратных метров, был локализован. Заместитель начальника ГУ МЧС по Петербургу Игорь Улубиков рассказал «Фонтанке», что тушение затруднялось из-за кровли здания, которая была покрыта легковоспламеняемыми полимерными материалами. В 21:28 в МЧС сняли категорию 1-БИС с пожара.

Также сообщалось, что к месту ЧП отправились сотрудники Роспотребнадзора по Петербургу, чтобы взять пробы атмосферного воздуха на содержание распространенных загрязняющих веществ. По последним кадрам, которые видела «Фонтанка», на месте пожара огонь оставил после себя только обугленные металлические конструкции, а остекление здания разрушилось почти полностью. Почему произошел пожар?

Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В настоящее время прокуратура Петроградского района Петербурга устанавливает все причины и обстоятельства произошедшего возгорания. Владелец спортивного комплекса «Спорт Палас» Роман Курбатов в свою очередь считает, что возгорание произошло из-за того, что здание осталось без охраны. «Сначала Федеральная служба судебных приставов вместе с комитетом по контролю за имуществом три года назад силой захватили здание, никого туда не пускали и всё из здания вынесли, после чего им стало ясно, что снести его по проекту нереально. Дальше выводы делайте сами», — сказал он, подчеркнув, что сам неоднократно в письменном виде сообщал приставам и чиновникам о том, что здание нужно обслуживать.

Комитет по контролю за имуществом Петербурга пока не давал комментариев о причинах возгорания бывшего спортивного комплекса: для этого нужны результаты экспертизы после завершенного расследования, отметили в ведомстве.

При этом летом «Фонтанка» рассказывала о том, что снести некогда элитный спорткомплекс, превратившийся в колоритную заброшку, должен был комитет по контролю за имуществом, но разработанная документация в конце июля получила отказ в согласовании от СПб ГАУ «Центр государственной экспертизы». В то же время о сносе спортцентра просили даже губернатора Александра Беглова.