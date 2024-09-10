«Комментировать ситуацию преждевременно». ККИ не стал говорить о причинах пожара в Sport Palace на Крестовском

При пожаре в здании заброшенного спорткомплекса Sport Palacе на Крестовском никто не пострадал. Об этом вечером 10 сентября сообщил комитет по контролю за имуществом Петербурга в своем Telegram-канале .

Однако комитет пока не стал комментировать причины возгорания бывшего спортивного комплекса. Говорить о том, что вызывало сильный пожар, можно после получения результатов экспертизы и завершения расследования, сообщает ККИ.

Владелец спортивного комплекса Sport Palace Роман Курбатов считает, что пожар в нем возник из-за того, что предназначенное к сносу здание осталось без охраны .

«Сначала Федеральная служба судебных приставов вместе с комитетом по контролю за имуществом три года назад силой захватили здание, никого туда не пускали и всё из здания вынесли, после чего им стало ясно, что снести его по проекту нереально», — сказал Курбатов.