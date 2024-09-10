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Происшествия «Комментировать ситуацию преждевременно». ККИ не стал говорить о причинах пожара в Sport Palace на Крестовском

«Комментировать ситуацию преждевременно». ККИ не стал говорить о причинах пожара в Sport Palace на Крестовском

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4 комментария

При пожаре в здании заброшенного спорткомплекса Sport Palacе на Крестовском никто не пострадал. Об этом вечером 10 сентября сообщил комитет по контролю за имуществом Петербурга в своем Telegram-канале.

Однако комитет пока не стал комментировать причины возгорания бывшего спортивного комплекса. Говорить о том, что вызывало сильный пожар, можно после получения результатов экспертизы и завершения расследования, сообщает ККИ.

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Здание заброшенного Sport Palacе на Южной улице загорелось около 18:47. Огонь локализовали на площади 800 квадратов. Причины и обстоятельства пожара начала устанавливать прокуратура.

Владелец спортивного комплекса Sport Palace Роман Курбатов считает, что пожар в нем возник из-за того, что предназначенное к сносу здание осталось без охраны.

«Сначала Федеральная служба судебных приставов вместе с комитетом по контролю за имуществом три года назад силой захватили здание, никого туда не пускали и всё из здания вынесли, после чего им стало ясно, что снести его по проекту нереально», — сказал Курбатов.

Ранее «Фонтанка» рассказывала о том, что некогда элитный спорткомплекс превратился в колоритную заброшку: опечатавшие его судебные приставы покинули здание, после чего объект, по сути, перестал охраняться, и его разграбили вандалы. Снести объект должен был комитет по контролю за имуществом, но разработанная документация в конце июля получила отказ в согласовании от СПб ГАУ «Центр государственной экспертизы».

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Комментарии
4
AndrewBarsik
10 сентября 2024, 22:09
А я уверен, что самое время прокомментировать ситуацию и поговорить о причинах пожара. А причина, по моему мнению, кроется в алчности чиновников и тех, кто должен надзирать. Им лучше, чтобы сгорело всё, что принадлежит тем, кто не хочет вставать перед ними на колени. А поскольку вставать перед ними на колени не хочет никто, то они доведут Россию до состояния, когда всё будет полыхать, как этот спорткомплекс.
Ирония Ирония
10 сентября 2024, 22:00
Пожар - самый дешёвый и эффективный способ сноса
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