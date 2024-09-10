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    «Снести было нереально». Владелец «Спорт Паласа» рассказал, что привело здание к пожару

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    4 комментария

    Владелец спортивного комплекса Sport Palace Роман Курбатов считает, что пожар в нем возник из-за того, что предназначенное к сносу здание осталось без охраны.


    Читатель «Фонтанки»

    «Сначала Федеральная служба судебных приставов вместе с комитетом по контролю за имуществом три года назад силой захватили здание, никого туда не пускали и все из здания вынесли, после чего им стало ясно, что снести его по проекту нереально. Дальше выводы делайте сами», — сказал он, предложив адресовать вопросы данным ведомствам.

    Фото: Сергей Елгазин
    Фото: Сергей Елгазин
    Фото: Сергей Елгазин
    Фото: Сергей Елгазин
    Фото: Читатель «Фонтанки»
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    По словам Курбатова, он сам неоднократно в письменном виде сообщал приставам и чиновникам о том, что здание нужно обслуживать.

    Ранее «Фонтанка» рассказывала о том, что некогда элитный спорткомплекс превратился в колоритную заброшку: опечатавшие его судебные приставы покинули здание, после чего объект, по сути, перестал охраняться и его разграбили вандалы. Снести объект должен был комитет по контролю за имуществом, но разработанная документация в конце июля получила отказ в согласовании от СПб ГАУ «Центр государственной экспертизы».

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    Комментарии 4

    Zet10 Сен 2024 в 21:02
    так не доставайся ж ты никому...
    +0−0
    26612634510 Сен 2024 в 20:36
    Короче, нашли относительно не дорогой способ снести не заморачиваясь на согласования.
    +2−0
    bluxer10 Сен 2024 в 20:30
    Короче. Виноваты все кругом, кроме меня любимого.
    +1−0
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