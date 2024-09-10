«Снести было нереально». Владелец «Спорт Паласа» рассказал, что привело здание к пожару

Владелец спортивного комплекса Sport Palace Роман Курбатов считает, что пожар в нем возник из-за того, что предназначенное к сносу здание осталось без охраны.
Читатель «Фонтанки»
«Сначала Федеральная служба судебных приставов вместе с комитетом по контролю за имуществом три года назад силой захватили здание, никого туда не пускали и все из здания вынесли, после чего им стало ясно, что снести его по проекту нереально. Дальше выводы делайте сами», — сказал он, предложив адресовать вопросы данным ведомствам.
По словам Курбатова, он сам неоднократно в письменном виде сообщал приставам и чиновникам о том, что здание нужно обслуживать.
Ранее «Фонтанка» рассказывала о том, что некогда элитный спорткомплекс превратился в колоритную заброшку: опечатавшие его судебные приставы покинули здание, после чего объект, по сути, перестал охраняться и его разграбили вандалы. Снести объект должен был комитет по контролю за имуществом, но разработанная документация в конце июля получила отказ в согласовании от СПб ГАУ «Центр государственной экспертизы».