«Разграблен вандалами и превратился в заброшку». Прокуратура заинтересовалась затянувшимся сносом «Спорт Паласа»

Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Прокуратура Петербурга проводит проверку по поводу судьбы комплекса Sport Palace на Южной дороге. Признанное самостроем и опечатанное еще в 2021 году здание в последние несколько месяцев стоит без охраны, разграбляется вандалами и превращается в колоритную заброшку. Но власти города медлят с демонтажом.



Как следует из письма прокуратуры в адрес глав комитета имущественных отношений и комитета по контролю за имуществом от 29 июля (есть в распоряжении редакции), поводом стало обращение депутата Госдумы Владимира Исакова в интересах ООО «Спорт Палас», ООО «Диапазон», ООО «Спортивные направления», ранее владевших или управлявших комплексом.



«Согласно доводам обращения, комитетом по контролю за имуществом Санкт-Петербурга производятся работы по демонтажу объекта самовольного строительства. B отсутствие разрешительной документации, имущество указанных организаций вывезено в неизвестном направлении, комитетом имущественных отношений начисляется и взыскивается арендная плата за земельный участок», — говорится в документе.



По этому поводу прокуратура просит КИО предоставить договор аренды, сведения о его расторжении и арендных платежах, в том числе взысканных в судебном порядке. От ККИ ждут отчет об исполнении решения суда о сносе либо о его отмене, а также ответы на вопросы: предполагает ли проект демонтажа уничтожение деревьев и кустарников, куда и на каком основании исчезло имущество комплекса, кто его охранял, а также обращались ли связанные с комплексом юрлица с просьбой о его возврате, и, наконец, правовую позицию по указанным обстоятельствам.



Что такое «Спорт Палас» и почему его нужно сносить

Здание спортклуба премиум-класса Sport Palace с пятью бассейнами и гольф-симулятором было построено еще в середине 2000-х. Проблемы возникли из-за его неясного правового статуса. На бумаге сооружение было временным, но фактически являлось капитальным. Из-за изменений в законодательстве объект не смог получить разрешение на ввод в эксплуатацию и стал в глазах городских властей самовольной постройкой. В 2016 году Смольный расторг с компанией инвестиционный договор. В том же году Петроградский районный суд по иску прокуратуры обязал ООО «Спорт Палас» произвести демонтаж спортивного комплекса. В 2020 году решение вступило в законную силу. Но компания запустила процесс ликвидации, передав права на здание другому юрлицу и сделав решение суда неисполнимым. В 2021 году у Смольного кончилось терпение: здание сначала отключили от канализации, обнесли забором. Внутри обосновались судебные приставы, заявив, что готовят здание к сносу. Правда, к работам они так и не приступили и в ноябре 2023 года покинули здание. Незадолго до этого решением суда право на снос комплекса получил комитет по контролю за имуществом. В январе 2024 года ККИ распорядился снести «Спорт Палас», затем сроки были передвинуты на 1 июля 2024 года. Но этого снова не произошло.



Корреспондент «Фонтанки» убедился, что здание по-прежнему стоит на Южной дороге. Но некогда элитный спорткомплекс превратился в неприглядную руину. Ворота сломаны в нескольких местах, стекла выбиты. Фасад разрисован граффити и рекламой телеграм-канала, посвященного заброшкам, которые отнюдь не добавляют очарования парковой аллее. Внутри не осталось ни мебели, ни оборудования — повсюду битые стекла, мусор и кучи бумаги.



Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру» Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру» Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру» Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру» Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру» Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру» Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру» Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру» Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру» Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру» Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру» Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру» Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру» Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру» Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Почему «Спорт Палас» остался без охраны

Как рассказал «Фонтанке» собственник «Спорт Паласа» Роман Курбатов, после того, как приставы опечатали здание в 2021 году, у него не было возможности попасть в него, чтобы вывезти имущество, хотя он обращался с таким запросом. «До сих пор и приставы, и ККИ вообще не пускали в здание и не отдавали имущество, теперь они бросили здание, по которому шляется кто попало», — прокомментировал он. Также, по словам предпринимателя, осенью прошлого года неизвестные люди вывезли из здания оборудование: Роман Курбатов обратился по этому поводу с заявлением в полицию.



В пресс-службе ККИ рассказали, что приставы передали здание «Спорт Паласа» уже свободным от представляющего ценность имущества. После ареста в рамках исполнительного производства оно было передано на ответственное хранение сторонней организации. «В настоящий момент доступ на объект ограничен», — подчеркнули там.



По информации «Фонтанки», принимая «Спорт Палас» от приставов, ЦПЭИГИ заключил контракт с охранным предприятием, которое должно было следить за зданием по камерам и выезжать на место в случае тревоги. В конце марта его директор сообщал, что посторонние могут беспрепятственно проникать на объект через сломанный забор, выбитые окна и двери, а имеющиеся камеры не обеспечивают должный контроль. Поскольку число выездов кратно увеличилось, компания предлагала выставить пост охраны либо прекратить сотрудничество. В апреле срок договора истек и продлен не был.



Почему нельзя просто взять и снести

Конкурс по разработке проектной документации демонтажа «Спорт Паласа» был объявлен еще в феврале, работы взялась выполнить «УК Спрингалд». Как сообщили в пресс-службе ККИ, на данный момент проведена государственная историко-культурная экспертиза (Приморский парк Победы, где находится «Спорт Палас», является объектом культурного наследия, а значит, работы требуют согласования с КГИОП. — Прим.ред.), а также разработана проектно-сметная документация на демонтаж. «После проверки достоверности определения сметной стоимости сноса объекта капитального строительства будут проведены конкурсные процедуры», — отметили в ведомстве. Сроки демонтажа в пресс-службе не назвали.

По данным «Фонтанки», разработанная документация в конце июля получила отказ в согласовании от СПб ГАУ «Центр государственной экспертизы». Сейчас подрядчик работает над устранением замечаний, рассказал директор «УК Спрингалд» Валентин Заставленко. По словам собеседников, знакомых с рынком демонтажа, повторное согласование займет примерно месяц, подготовка документации на демонтаж, экспертиза и проведение конкурса — еще примерно три с половиной. Из-за статуса объекта культурного наследия разборка будет проходить вручную и растянется примерно на 16 недель, то есть завершить снос удастся в лучшем случае в первом квартале 2025 года.



Источники «Фонтанки», знакомые с ситуацией, называют две возможные причины промедления. Согласно одной из версий, снос крупного объекта решили поставить на паузу до выборов, назначенных на сентябрь. Впрочем, не совсем понятно, чем это мешало подготовительным работам. Вторая версия — управленческие и кадровые проблемы в самом Центре повышения эффективности использования государственного имущества.



В конце 2023 года главой комитета по контролю за имуществом стал Роман Голованов, прежде возглавлявший комитет по инвестициям, вслед за этим сменился руководитель ЦПЭИГИ: феврале 2024 года учреждение возглавил Анатолий Киселев. Через пару месяцев начался массовый исход сотрудников. В частности, из ЦПЭИГИ ушли трое заместителей руководителя, главный бухгалтер и несколько глав отделов, рассказал «Фонтанке» один из бывших работников. Информацию о кадровом дефиците подтвердил также один из подрядчиков. По его словам, это сказалось на сроках принятия решений и выполнения работ в рамках контрактов.



Косвенным подтверждением сложностей могут быть более низкие темпы исполнения бюджета. Так, на 1 июня 2024 года ККИ потратил всего 20% выделенных ему средств, тогда как на ту же дату прошлого года 38%. При том, что в этом году ККИ получил заметно больше денег — 1,39 млрд рублей (в том числе 773 млн на снос самовольных построек), тогда как в 2023 году — 936 млн рублей (в том числе 378 млн на снос самостроя).



В пресс-службе ККИ не стали комментировать кадровые проблемы, а более низкие темпы освоения средств связали с увеличением бюджета. «Дополнительные средства были выделены на подготовку территорий для крупных городских проектов, таких как Большой Смоленский мост, ШМСД и пр. Освобождение территорий по таким проектам запланировано в том числе и на 4 квартал 2024 года. Работы идут в соответствии с графиком», — заключили там.



Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

