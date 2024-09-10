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    «По звуку было частичное обрушение». Заброшенный Sport Palace на Крестовском полыхает от крыши и до первого этажа

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    7 комментариев

    Огонь продолжает распространяться в здании заброшенного спортивного комлекса Sport Palace на Крестовском острове вечером 10 сентября. На видеозаписях видно, что пламя охватило здание от крыши и до первого этажа.

    Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»

    Кровля спортцентра горит по всей площади: со стороны стадиона до центральной части. Сообщается, что видно горение на втором этаже здания. Кроме того, слышно, как проваливается остекление в центральной и левой части, передает коррсепондент «Фонтанки».

    «По звуку было частичное обрушение», — делится корреспондент.

    Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»
    Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»
    Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»
    Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»
    Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»
    Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»
    Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»
    Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»
    Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»
    Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»
    Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»
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    Сотрудники МЧС приступили к тушению и проливают конструкцию водой. Пожарные разворачивают дополнительные рукава и готовят лестницу. Однако подниматься наверх пока не спешат, на данный момент все работы проходят снизу.

    «Проливают со всех сторон, со стороны парка и со стороны Южной дороги», — рассказывает корреспондент.

    Как отмечает журналист, в правой части здания горение практически закончилось. В основном горит центральная часть спорткомплекса. Также горение усилилось на третьем этаже, где предположительно размещаются котельная и газовое оборудование.

    Отмечается, что пожар совершенно не мешает людям кататься по Южной дороге на роликах, пробегать мимо или просто остановиться смотреть.

    В МЧС России уточнили, что площадь пожара в доме 9 по Южной дороге составляет 500 квадратных метров. На месте работают 60 специалистов и 16 единиц техники.

    Прокуратура Петроградского района Петербурга устанавливает все причины и обстоятельства случившегося.

    Владелец спортивного комплекса Sport Palace Роман Курбатов считает, что пожар в нем возник из-за того, что предназначенное к сносу здание осталось без охраны.

    Ранее «Фонтанка» рассказывала о том, что некогда элитный спорткомплекс превратился в колоритную заброшку: опечатавшие его судебные приставы покинули здание, после чего объект по сути перестал охраняться и его разграбили вандалы. Снести объект должен был комитет по контролю за имуществом, но разработанная документация в конце июля получила отказ в согласовании от СПб ГАУ «Центр государственной экспертизы».

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    Комментарии 7

    IgorSergeevich10 Сен 2024 в 20:50
    Видно руку пироманов с Октябрьской набережной)
    +0−0
    ИннаСув10 Сен 2024 в 20:42
    На Крестовском - и заброшенное место? Я думала, там всё давно "освоено"
    +1−0
    28030691910 Сен 2024 в 20:24
    Туда и дорога, сарай давно пора снести.
    +0−0
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