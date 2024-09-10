«По звуку было частичное обрушение». Заброшенный Sport Palace на Крестовском полыхает от крыши и до первого этажа

Огонь продолжает распространяться в здании заброшенного спортивного комлекса Sport Palace на Крестовском острове вечером 10 сентября. На видеозаписях видно, что пламя охватило здание от крыши и до первого этажа.
Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»
Кровля спортцентра горит по всей площади: со стороны стадиона до центральной части. Сообщается, что видно горение на втором этаже здания. Кроме того, слышно, как проваливается остекление в центральной и левой части, передает коррсепондент «Фонтанки».
«По звуку было частичное обрушение», — делится корреспондент.
Сотрудники МЧС приступили к тушению и проливают конструкцию водой. Пожарные разворачивают дополнительные рукава и готовят лестницу. Однако подниматься наверх пока не спешат, на данный момент все работы проходят снизу.
«Проливают со всех сторон, со стороны парка и со стороны Южной дороги», — рассказывает корреспондент.
Как отмечает журналист, в правой части здания горение практически закончилось. В основном горит центральная часть спорткомплекса. Также горение усилилось на третьем этаже, где предположительно размещаются котельная и газовое оборудование.
Отмечается, что пожар совершенно не мешает людям кататься по Южной дороге на роликах, пробегать мимо или просто остановиться смотреть.
В МЧС России уточнили, что площадь пожара в доме 9 по Южной дороге составляет 500 квадратных метров. На месте работают 60 специалистов и 16 единиц техники.
Прокуратура Петроградского района Петербурга устанавливает все причины и обстоятельства случившегося.
Владелец спортивного комплекса Sport Palace Роман Курбатов считает, что пожар в нем возник из-за того, что предназначенное к сносу здание осталось без охраны.