«По звуку было частичное обрушение». Заброшенный Sport Palace на Крестовском полыхает от крыши и до первого этажа

Огонь продолжает распространяться в здании заброшенного спортивного комлекса Sport Palace на Крестовском острове вечером 10 сентября. На видеозаписях видно, что пламя охватило здание от крыши и до первого этажа.

Кровля спортцентра горит по всей площади: со стороны стадиона до центральной части. Сообщается, что видно горение на втором этаже здания. Кроме того, слышно, как проваливается остекление в центральной и левой части, передает коррсепондент «Фонтанки».

Сотрудники МЧС приступили к тушению и проливают конструкцию водой. Пожарные разворачивают дополнительные рукава и готовят лестницу. Однако подниматься наверх пока не спешат, на данный момент все работы проходят снизу.



«Проливают со всех сторон, со стороны парка и со стороны Южной дороги», — рассказывает корреспондент.



Как отмечает журналист, в правой части здания горение практически закончилось. В основном горит центральная часть спорткомплекса. Также горение усилилось на третьем этаже, где предположительно размещаются котельная и газовое оборудование.

