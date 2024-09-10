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Город Происшествия Вот как выглядит огромный пожар на Крестовском с Лахта Центра

Вот как выглядит огромный пожар на Крестовском с Лахта Центра

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Вечером 10 сентября на Крестовском острове в Петербурге загорелось задние заброшенного спорткомплекса «Спорт Палас».

«В последнее время он был заброшен и разграблен, «Фонтанка» показывала, как там было».

Самая высокая веб-камера Петербурга на здании Лахта Центра «видит» этот пожар. По ее кадрам можно понять масштаб происшествия.

МЧС присвоил пожару дополнительный номер 1-БИС, его тушат 10 пожарных расчетов. На момент сообщения ведомства огнем было охвачено около 200 кв. м. Однако, похоже, он распространяется на все здание.

Пожар уже прокомментировал владелец «Спорт Паласа» предприниматель Роман Курбатов.

«Снести было нереально», — Роман Курбатов.

На месте находится корреспондент «Фонтанки.ру». В ТГ-канале редакции ведется трансляция.

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