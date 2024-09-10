Вот как выглядит огромный пожар на Крестовском с Лахта Центра

Самая высокая веб-камера Петербурга на здании Лахта Центра «видит» этот пожар. По ее кадрам можно понять масштаб происшествия.

МЧС присвоил пожару дополнительный номер 1-БИС, его тушат 10 пожарных расчетов. На момент сообщения ведомства огнем было охвачено около 200 кв. м. Однако, похоже, он распространяется на все здание.

