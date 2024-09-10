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Происшествия Сильный пожар на Крестовском. Полыхает заброшенный «Спорт Палас»

Сильный пожар на Крестовском. Полыхает заброшенный «Спорт Палас»

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2 комментария

Петербуржцы заметили большой клуб дыма возле «Газпром арены» на Крестовском острове во вторник, 10 сентября. Пожар виден с разных точек города.

Фотографиями и видео пожара делятся с «Фонтанкой» читатели. Очевидцы снимают дым со стороны Петровской косы. Горит, судя по локации, здание бывшего спортивного клуба Sport Palace.

В последнее время он был заброшен и разграблен, «Фонтанка» показывала, как там было.

Очевидцы снимают дым со стороны Петровской косы, набережной Макарова, ЗСД. Местные жители предполагают, что возгорание случилось в здании бывшего спортивного центра на Южной дороге.

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За пламенем можно наблюдать с онлайн-камер Лахта Центра. С самой высокой точки Петербурга видно, как черный клуб поднялся почти над всей западной частью Крестовского острова.

Информации о пострадавших пока нет.

Новость дополняется.

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Комментарии
3
Отец Родной
10 сентября 2024, 19:12
Не можешь снести по закону - сожги! Все правильно?
zimirev
10 сентября 2024, 19:33
Сюжет фильма Левиафан
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