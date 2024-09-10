Сильный пожар на Крестовском. Полыхает заброшенный «Спорт Палас»

Петербуржцы заметили большой клуб дыма возле «Газпром арены» на Крестовском острове во вторник, 10 сентября. Пожар виден с разных точек города.

Фотографиями и видео пожара делятся с «Фонтанкой» читатели. Очевидцы снимают дым со стороны Петровской косы. Горит, судя по локации, здание бывшего спортивного клуба Sport Palace.

Очевидцы снимают дым со стороны Петровской косы, набережной Макарова, ЗСД. Местные жители предполагают, что возгорание случилось в здании бывшего спортивного центра на Южной дороге.

За пламенем можно наблюдать с онлайн-камер Лахта Центра. С самой высокой точки Петербурга видно, как черный клуб поднялся почти над всей западной частью Крестовского острова.