«Крыша загорелась быстро». В МЧС рассказали о сложностях при тушении полыхающего «Спорт Паласа» на Крестовском

Огонь с полыхающего на Крестовском острове «Спорт Паласа» мог перекинуться на ближайшие этажи. Всё из-за кровли здания, которая была покрыта легковоспламеняемыми полимерными материалами, рассказал корреспонденту «Фонтанки» заместитель начальника ГУ МЧС по Петербургу Игорь Улубиков.



Огонь от полыхающей крыши заброшенного «Спорт Паласа» был виден со всех концов Петербурга. На месте всё было еще ярче и зрелищнее. Кровля загорелась очень быстро, также быстро по площади в 800 квадратов распространялся пожар. Была и угроза его распространения на соседние этажи.

Источник: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»

«Газовая котельная здесь есть, но она не эксплуатируется, здание тоже не эксплуатируется. Оборудование и мебель вывезены. Угрозы по возможному взрыву газа нет», — рассказал «Фонтанке» Улубиков.



Сейчас пожар локализован. На месте работают сотрудники МЧС.