Пожар в «Спорт палас» распространяется. Огонь тушат уже на 800 «квадратах»

В пресс-службе МЧС по Петербургу сообщили, что огонь в «Спорт палас» на Крестовском острове распространился на площади в 800 квадратных метров. К тушению пожара привлечены 60 человек личного состава и 16 единиц техники.
Судя по тому, как стоят пожарные машины, воду для тушения забирают с Невы и из пруда, который находится за зданием «Спорт паласа», передает корреспондент «Фонтанки» с места событий. Проливка задней стороны уже закончена.
О крупном пожаре на Крестовском острове стало известно вечером 10 сентября. Его видно из разных частей города.
К месту ЧП выехали сотрудники Роспотребнадзора по Петербургу, сообщили в пресс-службе ведомства. Они возьмут пробы атмосферного воздуха на содержание распространенных загрязняющих веществ.
На месте находится корреспондент «Фонтанки.ру». В ТГ-канале редакции ведется трансляция.