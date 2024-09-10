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    Пожар в «Спорт палас» распространяется. Огонь тушат уже на 800 «квадратах»

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    1 комментарий

    В пресс-службе МЧС по Петербургу сообщили, что огонь в «Спорт палас» на Крестовском острове распространился на площади в 800 квадратных метров. К тушению пожара привлечены 60 человек личного состава и 16 единиц техники.

    Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»
    Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»
    Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»
    Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»
    Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»
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    Судя по тому, как стоят пожарные машины, воду для тушения забирают с Невы и из пруда, который находится за зданием «Спорт паласа», передает корреспондент «Фонтанки» с места событий. Проливка задней стороны уже закончена.

    О крупном пожаре на Крестовском острове стало известно вечером 10 сентября. Его видно из разных частей города.

    К месту ЧП выехали сотрудники Роспотребнадзора по Петербургу, сообщили в пресс-службе ведомства. Они возьмут пробы атмосферного воздуха на содержание распространенных загрязняющих веществ.

    На месте находится корреспондент «Фонтанки.ру». В ТГ-канале редакции ведется трансляция.

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    Комментарии 1

    Эд Хэммет10 Сен 2024 в 21:01
    Уже как-то волнительно за зенитовский стадион.
    +0−0
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