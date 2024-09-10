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    Sport Palace на Крестовском догорает. Очевидцы наблюдают один очаг открытого огня

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    2 комментария

    Полыхающий на Крестовском острове заброшенный комплекс Sport Palace догорает. На данный момент видно всего один очаг открытого огня на кровле в центральной части здания, сообщает корреспондент «Фонтанки» с места возгорания.

    Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»
    Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»
    Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»
    Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»
    Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»
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    По сообщению журналиста, внутрь здания заходят пожарные. По фонарям и меткам можно понять, что сотрудники МЧС попали на второй и третий этаж спорткомплекса, делится корреспондент. Оставшийся очаг открытого огня тушат с пожарной лестницы.

    По последним кадрам с места пожара можно заметить, что после себя огонь оставил только обугленные металлические конструкции. Остекление здания почти полностью разрушилось.

    Ранее заместитель начальника ГУ МЧС по Петербургу Игорь Улубиков рассказал «Фонтанке», что тушение затруднилось из-за кровли здания, которая была покрыта легковоспламеняемыми полимерными материалами.

    Здание заброшенного Sport Palace на Южной улице загорелось около 18:47 во вторник, 10 сентября. Огонь локализовали на площади 800 квадратов. Причины и обстоятельства пожара начала устанавливать прокуратура.

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    Комментарии 2

    ixform10 Сен 2024 в 22:11
    эта история она ещё из Самары тянется
    тогда напротив СГАУ около Автовокзала жил был Дом Печати
    и вот он больше 15 лет стоит сгоревший и территория не производит добавленную стоимость налога
    государство не только не эффективный собственник
    оно вандал
    +0−0
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