Sport Palace на Крестовском догорает. Очевидцы наблюдают один очаг открытого огня

Полыхающий на Крестовском острове заброшенный комплекс Sport Palace догорает. На данный момент видно всего один очаг открытого огня на кровле в центральной части здания, сообщает корреспондент «Фонтанки» с места возгорания.
По сообщению журналиста, внутрь здания заходят пожарные. По фонарям и меткам можно понять, что сотрудники МЧС попали на второй и третий этаж спорткомплекса, делится корреспондент. Оставшийся очаг открытого огня тушат с пожарной лестницы.
По последним кадрам с места пожара можно заметить, что после себя огонь оставил только обугленные металлические конструкции. Остекление здания почти полностью разрушилось.
Ранее заместитель начальника ГУ МЧС по Петербургу Игорь Улубиков рассказал «Фонтанке», что тушение затруднилось из-за кровли здания, которая была покрыта легковоспламеняемыми полимерными материалами.
Здание заброшенного Sport Palace на Южной улице загорелось около 18:47 во вторник,