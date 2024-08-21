Сын главы Чечни Адам Кадыров сфотографировался с Путиным и опубликовал снимок в запрещенной соцсети

Адам Кадыров, 16-летний сын главы Чечни Рамзана Кадырова, сфотографировался с президентом России Владимиром Путиным во время визита главы государства в республику и опубликовал снимок в Instagram*.

На фотографии юный Кадыров стоит с российским лидером возле трапа самолета.

29 апреля текущего года Адам стал куратором Российского университета спецназа имени Владимира Путина, в котором накануне также побывал президент страны. Там он назвал себя «пехотинцем» вслед за Рамзаном Кадыровым.

Сыну Рамзана Кадырова в октябре присвоили звание Героя Чеченской Республики. Адама также наградили в общей сложности семью орденами, среди которых награды «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой», «За служение религии ислам» I степени, а также орден «Трудовая доблесть России».

