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    Сын главы Чечни Адам Кадыров сфотографировался с Путиным и опубликовал снимок в запрещенной соцсети

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    Адам Кадыров, 16-летний сын главы Чечни Рамзана Кадырова, сфотографировался с президентом России Владимиром Путиным во время визита главы государства в республику и опубликовал снимок в Instagram*.

    На фотографии юный Кадыров стоит с российским лидером возле трапа самолета.

    29 апреля текущего года Адам стал куратором Российского университета спецназа имени Владимира Путина, в котором накануне также побывал президент страны. Там он назвал себя «пехотинцем» вслед за Рамзаном Кадыровым.

    Сыну Рамзана Кадырова в октябре присвоили звание Героя Чеченской Республики. Адама также наградили в общей сложности семью орденами, среди которых награды «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой», «За служение религии ислам» I степени, а также орден «Трудовая доблесть России».

    В конце ноября прошлого года Адам Кадыров стал куратором батальона имени шейха Мансура в составе Минобороны РФ, а в декабре — куратором батальона имени Байсангура Беноевского.

    Кроме того, Адам был назначен начальником отдела обеспечения безопасности главы Чечни.

    Награждать Адама Кадырова начали после того, как Рамзан Кадыров опубликовал видео избиения сыном Никиты Журавеля, которого обвинили в сожжении Корана, а позже приговорили к 3,5 года лишения свободы.

    Сторис с Путиным опубликовали и другие дети Рамзана Кадырова: министр Чечни по физической культуре и спорту Ахмат Кадыров и Хадижат Кадырова, которую назначили на пост первого замглавы администрации главы и правительства республики по взаимодействию с социальным блоком.

    А старшая дочь Айшат Кадырова, зампредседателя правительства Чечни, написала в комментарии к снимку следующее: «Моё первое фото с Президентом России. Это было очень волнительно для меня <...> потому, что я знаю, как много Владимир Владимирович сделал для моей родной Чечни».

    *Принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ Meta.

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