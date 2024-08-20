Путин впервые за 13 лет прилетел в Чечню

Президент РФ Владимир Путин вечером 20 августа прилетел в Чеченскую Республику впервые за 13 лет. В аэропорту его встретил глава региона Рамзан Кадыров.



«Действительно долго не приезжал, 13 лет это очень долго для нас. Что пожелает президент, то и покажем», - рассказал Кадыров, слова которого 20 августа приводят РИА Новости.



В рамках визита глава государства посетил родовое село первого президента Республики Ахмата–Хаджи Кадырова, рассказал журналист Павел Зарубин.



В последний раз Путин прилетал в Чечню в 2011 году в должности премьер-министра.

В Чеченскую Республику Путин прилетел из Беслана, где встречался с матерями жертв теракта, произошедшего в 2004 году. Президент посетил школу №1, где и случились трагические события. Глава государства также побывал в мемориальном комплексе «Город ангелов», где возложил цветы к монументу «Древо скорби» в память о жертвах теракта. Президент опустился на колени, перекрестился и совершил поклон.

