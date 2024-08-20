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    Путин впервые за 13 лет прилетел в Чечню

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    Президент РФ Владимир Путин вечером 20 августа прилетел в Чеченскую Республику впервые за 13 лет. В аэропорту его встретил глава региона Рамзан Кадыров.

    «Действительно долго не приезжал, 13 лет это очень долго для нас. Что пожелает президент, то и покажем», - рассказал Кадыров, слова которого 20 августа приводят РИА Новости.

    В рамках визита глава государства посетил родовое село первого президента Республики Ахмата–Хаджи Кадырова, рассказал журналист Павел Зарубин.

    В последний раз Путин прилетал в Чечню в 2011 году в должности премьер-министра.

    В Чеченскую Республику Путин прилетел из Беслана, где встречался с матерями жертв теракта, произошедшего в 2004 году. Президент посетил школу №1, где и случились трагические события. Глава государства также побывал в мемориальном комплексе «Город ангелов», где возложил цветы к монументу «Древо скорби» в память о жертвах теракта. Президент опустился на колени, перекрестился и совершил поклон.

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    Комментарии 1

    _ixform20 Авг 2024 в 20:54
    и что
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