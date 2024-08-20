«В борьбе с терроризмом мы добились своих целей»: Путин встретился с матерями жертв теракта в Беслане и обещал покарать преступников

Президент России Владимир Путин 20 августа встретился с матерями жертв теракта в Беслане. Глава государства посетил школу №1, где в 2004 году произошел теракт, а также сделал несколько заявлений касаемо преступников и террористов, которые были и есть сейчас.



«Ужасный теракт, который унес жизни 334 человек, из них 136 детей. <...> У нас в народе говорят: «Врагу не пожелаешь», но наш враг — он другой. Он не такой, как мы», — подчеркнул российский лидер.



По словам президента РФ, тогда, после теракта в школе, «из-за границы пытались оправдать это ужасное преступление», а также оказывали помощь террористам. Путин сказал, что противники и враги сейчас «продолжают работу с попыткой раскачать нашу страну».



«Так, как мы боролись с террористами, нам сегодня приходится с теми, кто творит преступления в Курской области, в Донбассе, в Новороссии. <...> Так же, как в борьбе с терроризмом мы добились своих целей, мы добьемся этих целей и на этом направлении в борьбе с неонацизмом», — заявил Путин.