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    «В борьбе с терроризмом мы добились своих целей»: Путин встретился с матерями жертв теракта в Беслане и обещал покарать преступников

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    Президент России Владимир Путин 20 августа встретился с матерями жертв теракта в Беслане. Глава государства посетил школу №1, где в 2004 году произошел теракт, а также сделал несколько заявлений касаемо преступников и террористов, которые были и есть сейчас.

    «Ужасный теракт, который унес жизни 334 человек, из них 136 детей. <...> У нас в народе говорят: «Врагу не пожелаешь», но наш враг — он другой. Он не такой, как мы», — подчеркнул российский лидер.

    По словам президента РФ, тогда, после теракта в школе, «из-за границы пытались оправдать это ужасное преступление», а также оказывали помощь террористам. Путин сказал, что противники и враги сейчас «продолжают работу с попыткой раскачать нашу страну».

    «Так, как мы боролись с террористами, нам сегодня приходится с теми, кто творит преступления в Курской области, в Донбассе, в Новороссии. <...> Так же, как в борьбе с терроризмом мы добились своих целей, мы добьемся этих целей и на этом направлении в борьбе с неонацизмом», — заявил Путин.


    Он также отметил что не может быть сомнений в том, что Россия покарает «преступников».

    Владимир Путин 20 августа посетил мемориальный комплекс «Город ангелов». Он возложил цветы к монументу «Древо скорби» в память о жертвах теракта. Президент опустился на колени, перекрестился и совершил поклон.

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