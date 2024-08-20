Возложил цветы и опустился на колени. Путин почтил память жертв теракта в Беслане — видео

Кремль.Новости / telegram
Президент России Владимир Путин прибыл в Беслан и посетил мемориальный комплекс «Город ангелов» 20 августа. На его территории упокоены 266 из 334 погибших в ходе теракта, который в 2004 году произошел в бесланской школе №1. В этом году исполняется 20 лет с момента трагедии.
На видео, опубликованном пресс-службой Кремля, показали, как Владимир Путин возложил цветы к монументу «Древо скорби» в память о жертвах теракта. Президент опустился на колени, перекрестился и совершил поклон.
Также Путин возложил цветы к памятнику бойцам спецназа подразделений «Альфа» и «Вымпел», которые погибли в ходе теракта. После этого президент посетил бесланскую школу №1. Там организовали международный культурно-патриотический центр профилактики терроризма.
Отметим, в Малоохтинском парке Петербурга находится памятник «Детям Беслана», куда ежегодно 3 сентября горожане приносят цветы, чтобы почтить память жертв трагедии.
В 2004 году террористы в течение трёх дней удерживали в бесланской школе №1 1128 заложников: детей, родителей и учителей. Погибли 334 человека, среди них 186 детей. В 2006 году 3 сентября стало Днем памяти и Днем солидарности в борьбе с терроризмом.