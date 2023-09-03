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    «Детям Беслана» в Петербурге принесли цветы

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    В Малоохтинском парке, где находится памятник «Детям Беслана», почтили память жертв трагедии. В мероприятии принял участие губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Об этом в воскресенье, 3 сентября, сообщила пресс-служба Смольного.

    «Сегодня мы снова вспоминаем о жертвах чудовищного преступления, которое было совершено в Беслане 19 лет назад. Поминальный список включает больше 300 имен. Из них 186 детей. Эту трагедию мы переживаем до сих пор», — сказал глава города.

    В память о погибших у храма Успения Пресвятой Богородицы прошла лития. Также в акции участвовали председатель ЗакСа Петербурга Александр Бельский, представители Северной Осетии в Северо-Западном федеральном округе, члены детских и общественных организаций.

    В 2004 году террористы в течение трёх дней удерживали в бесланской школе №1 1128 заложников: детей, родителей и учителей. Погибли 334 человека, среди них 186 детей. В 2006 году 3 сентября стало Днем памяти и Днем солидарности в борьбе с терроризмом.

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    БесланАлександр Беглов
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