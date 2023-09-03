«Детям Беслана» в Петербурге принесли цветы

В Малоохтинском парке, где находится памятник «Детям Беслана», почтили память жертв трагедии. В мероприятии принял участие губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Об этом в воскресенье, 3 сентября, сообщила пресс-служба Смольного.
«Сегодня мы снова вспоминаем о жертвах чудовищного преступления, которое было совершено в Беслане
В память о погибших у храма Успения Пресвятой Богородицы прошла лития. Также в акции участвовали председатель ЗакСа Петербурга Александр Бельский, представители Северной Осетии в Северо-Западном федеральном округе, члены детских и общественных организаций.