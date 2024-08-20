    Сейчас

    +16˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +16˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 17

    0 м/с, штиль

    764мм

    73%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd90.69eur100.2

    «Мы все пехотинцы»: Путин посетил Российский университет спецназа в Чечне

    1296
    6 комментариев

    Президент России Владимир Путин 20 августа во время поездки в Чечню посетил Российский университет спецназа, где пообщался с добровольцами, которые отправляются в зону СВО. Там глава государства причислил себя к бойцам пехоты, которые защищают интересы страны.

    kremlin.ru

    kremlin.ru

    «Мы все пехотинцы. Мы все в этом смысле в одинаковом положении», заявил президент после того как глава Чечни вновь сказал, что он — «всего лишь пехотинец».

    kremlin.ru

    Ранее в 2021-м году Рамзан Кадыров перед выборами в республике встречался с Путиным и утверждал, что является «его преданным пехотинцем, ждет дальнейших указаний и готов выполнить любой его приказ».

    Сегодня Владимир Путин впервые с 2011 года прилетел в Чечню.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПутинЧечняПехотинецРамзан Кадыров
    ЛАЙК2
    СМЕХ7
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 6

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close