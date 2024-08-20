«Мы все пехотинцы»: Путин посетил Российский университет спецназа в Чечне

Президент России Владимир Путин 20 августа во время поездки в Чечню посетил Российский университет спецназа, где пообщался с добровольцами, которые отправляются в зону СВО. Там глава государства причислил себя к бойцам пехоты, которые защищают интересы страны.

«Мы все пехотинцы. Мы все в этом смысле в одинаковом положении», заявил президент после того как глава Чечни вновь сказал, что он — «всего лишь пехотинец».

Ранее в 2021-м году Рамзан Кадыров перед выборами в республике встречался с Путиным и утверждал, что является «его преданным пехотинцем, ждет дальнейших указаний и готов выполнить любой его приказ».

Сегодня Владимир Путин впервые с 2011 года прилетел в Чечню.

