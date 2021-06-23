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«Как ваш преданный пехотинец, готов выполнить любой приказ». Кадыров и Путин обсудили выборы в Чечне

Путин пожелал успеха Кадырову на выборах в Чечне

Владимир Путин пожелал Рамзану Кадырову успехов на выборах. Как сообщили 23 июня в пресс-службе Кремля, рабочая встреча прошла по видеосвязи.

Кадыров напомнил, что в этом году в Чечне пройдут многоуровневые выборы. «Как ваш преданный пехотинец, я жду дальнейших указаний и готов выполнить любой ваш приказ», — сказал глава Чечни. «Я думаю, что вам надо идти на выборы и продолжить свою работу. Я со своей стороны могу пожелать вам только успеха», — ответил Путин.

Президент России добавил, что под руководством Кадырова в республике «серьезно развивается экономика». «При вашем личном участии в Чечне стало безопасно», — подытожил Путин.

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Комментарии (6)

lamer
Самый безопасный город в России - это Грозный.
Успешной победы Ахматычу на выборах.
Steam
Аж до гланд
altnec
А зачем гражданам России содержать пехотинцев со сказочными дворцами ?
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