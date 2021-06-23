Владимир Путин пожелал Рамзану Кадырову успехов на выборах. Как сообщили 23 июня в пресс-службе Кремля, рабочая встреча прошла по видеосвязи.



Кадыров напомнил, что в этом году в Чечне пройдут многоуровневые выборы. «Как ваш преданный пехотинец, я жду дальнейших указаний и готов выполнить любой ваш приказ», — сказал глава Чечни. «Я думаю, что вам надо идти на выборы и продолжить свою работу. Я со своей стороны могу пожелать вам только успеха», — ответил Путин.