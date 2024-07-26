Куда пойти 26–28 июля: День ВМФ, фестиваль уличных театров и джаз в городе

В последние выходные июля можно послушать выступления лучших джазменов, попасть на «Коппелию» в Мариинский театр или погрузиться в мир вымысла на выставке «Туфель, лира и дельфины» в галерее «Сарай».

Актуальное День ВМФ: парад на Неве, концерт на Дворцовой 28 июля, 0+

Петербург принимает военно-морской парад. Суда, среди которых ледокольный патрульный корабль «Иван Папанин», корвет «Бойкий», китайский эсминец «Цзяоцзо» проекта 052D и корабль комплексного снабжения «Хонгу», начнут движение по Неве в 10:00. Всё происходящее будет транслироваться на экранах на Дворцовой площади. В 13:00 у Эрмитажа начнётся тематический концерт: днём на сцену выйдут военные оркестры в том числе из КНР, КНДР и Вьетнама, а также солисты ведущих петербургских театров. Хедлайнером вечерней части концерта стали группы «Джанго», «Декабрь» и «Чичерина». В день праздника Дворцовый мост будет подсвечен в цветах Андреевского флага. На 22:30 запланирован праздничный салют. В этом году военно-морской парад пройдёт без кронштадтской части.



Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Уличные артисты покажут сказки и вымыслы С 26 по 28 июля, 0+

Жизненное кредо итальянского режиссера Федерико Феллини: «Вымысел — единственная реальность», стало девизом XII Международного фестиваля уличных театров «Елагин парк». Российские и иностранные артисты три дня подряд будут создавать свои воображаемые миры и приглашать в них зрителей. Праздник откроется большим карнавальным шествием: яркая и шумная колонна с ростовыми куклами, жонглируя кеглями и шарами, отправится в путь от станции метро «Крестовский остров» на Масляный луг в 19:15 в пятницу. Старт смотру даст театр «Вокруг/Vokrug» спектаклем «UNONA.L1–0B0V1o», в котором образы главных героев воплотятся в фигурах огромных марионеток.



«Танцплощадка у хлебозавода» оживит традиции прошлого 27 июля, с 12:00, 0+

Рок-н-ролл, буги-вуги и свинг всю субботу будут звучать в сквере на Левашовском проспекте. Фестиваль «Танцплощадка у хлебозавода» перенесёт гостей в прошлое: с танцами и советскими песнями, игровыми автоматами из 1980-х годов и хлебным фургоном 1930-х годов.



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





Ленинградский зоопарк устраивает праздник в честь капибар 27 июля, 0+

«Фитнес от капибар», квест и разговоры об этих зверьках и их детенышах — ради такой программы стоит зайти в зоопарк на День капибары. В конце прошлого года сотрудники познакомили публику с капибарятами. «Коппелия» — премьера в Мариинском театре 26 и 27 июля, 19:00, 28 июля, 12:00 и 19:00, 6+

На Новой сцене Мариинского театра — премьера балета Лео Делиба «Коппелия». Постановщик Александр Сергеев создал спектакль со «сложнейшими вариациями, дуэтами и массовыми сценами с очень насыщенным, плотным танцевальным текстом». В этом варианте сказочная история о мастере кукол, который задумал оживить своё лучшее творение, влюбив в него реального человека, вобрала в себя все чудеса танцевальной техники. Персонажи из игрушечного мира будут на сцене не роботоподобными, чего стоит ожидать от классической кукольной пластики, а напротив, неестественно гибкими. Герои из мира людей в противовес им будут решены классическим танцем. Постановка «Коппелии» — последняя новинка в этом сезоне в Мариинском театре.



Фото: mariinsky.ru Поделиться Поделиться





Лучшие джазмены — на всех сценах До 28 июля, 6+

Большой джазовый фестиваль наполнит музыкой сады и культурные пространства города. Значительная часть концертов бесплатна для зрителей. В пятницу в Юсуповском саду сыграют Billy`s Band, L’One и дуэт UBEL, в субботу джазовые сеты там же исполнят сразу несколько музыкантов. Среди гостей — музыкант TJF из Таиланда и кубинский джазовый пианист Гонсало Рубалькаба. Программа закрытия фестиваля пройдёт в воскресенье в Большом зале филармонии: гостями станут звёзды: Игорь Бутман, Хибла Герзмава, ансамбль Давида Голощекина.



Деревья в миниатюре — в Ботаническом саду 27 и 28 июля, 0+

Ботанический сад знакомит с искусством бонсай на выставке «Маленькие деревья большого города». Коллекционеры миниатюрных деревьев — точных копий их больших версий — покажут самые интересные экземпляры, подробно расскажут о том, как нужно формировать растения и ухаживать за стволами и кроной. Искусство бонсай зародилось в Японии сотни лет назад и тесно связано с национальной культурой.



В музеях Выдумки и кутерьма — в галерее «Сарай» До 25 августа, 0+

В галерее «Сарай» в Фонтанном доме открывается выставка московской художницы Иры Кориной «Туфель, лира и дельфины». Легенды, возникшие в течение жизни Анны Ахматовой, в работах автора обрастают гипертрофированными иллюстрациями, а факты скрываются под выдуманными и приукрашенными рассказами еë современников. Имя поэта как бы зарастает пышными зарослями баек и ложными свидетельствами случайных людей, и документальность неизбежно уступает место подшучиваниям и весёлой кутерьме.

Masters Bookstore знакомит с «Другими зверьми» До 19 августа, 18+

В пространстве Masters Bookstore открывается камерный выставочный проект художницы Полины Уваровой «Другие звери». Автор отыскивает звериное в людях и человеческое в животных, намеренно прибегая к «наивной» стилистике и играя с текстом. В минималистичных акварелях с тонкими линиями и динамичными акцентами Уварова открывает тонкости взаимоотношений двух миров и показывает их «непосредственно природно-естественную» суть. «Если «Лев» — это земная уверенность и ловкость, то «Носорог» — неловкая вдохновлённость, фантазийная, надутая, трепетная любовь», — приводят пример кураторы.



Искусство романтического пейзажа показывает музей-квартира Куинджи До 20 октября, 0+

Концентрация всего прекрасного и возвышенного в графике эпохи романтизма на этих выходных случилась в музее-квартире Архипа Куинджи на выставке «Романтический пейзаж». Её основу составили марины Ивана Айвазовского и Жана-Антуана-Теодора Гюдена, итальянский пейзаж Абрахама Теерлинка, а также работы других мастеров романтического жанра. Работы всех мастеров объединяет одно — художники любуются природой, её мощью и изяществом, и отражают в ней чувства своих героев.



Фото: пресс-служба Академии художеств Поделиться Поделиться





Переплетения судеб показывает Центр Михаила Шемякина До 29 сентября, 12+



Творческому союзу поэта и художника посвятил новую выставку Центр Михаила Шемякина. Проект «Высоцкий и Шемякин. Созвучие» объединил философские стихи писателя и станковые произведения художника, например знаменитую серию «Чрево Парижа». Среди самых ценных экспонатов — оригинальные магнитофоны и бобины, на которые в 1970-х годах Шемякин записал песни Высоцкого. Аудиодорожки позволят услышать голоса обоих, а авторские фотографии — сделать шаг в их «закулисную», частную жизнь. Arts Square Gallery покажет игрушечные редкости До 30 августа, 0+

Новый проект Arts Square Gallery «Super toys» знакомит с миром авторских, дизайнерских и коллекционных игрушек. На выставке представлены предметы из коллекции Riki Toys, работы ведущих российских художников: Зака Мини Монстра, Данила Яда, Владуе. Отдельный блок посвящён игрушечным медведям от Be@rbrick. Экспонатами стали уникальные экземпляры, созданные фондом Энди Уорхола, авторами «Звездных войн», японским дизайнером и художником Хаджиме Сораямой.



«Борис Рыжий. Последний классик» — в «Севкабель Порту» До 8 сентября, 18+

Выставка «Борис Рыжий. Последний классик» открывается в «Севкабель Порту» к 50-летию со дня рождения поэта. Кураторы собрали «остов» проекта из образов литературной биографии Рыжего и сделали «голос» ведущим символом. «Звучащий, выписанный, овеществлённый ли — он становится ключевым материалом сохранения памяти о поэте», — говорят организаторы. Вход на выставку — по регистрации. Упадок и неорусский стиль — в «Метамодернистах» До 11 августа, 6+

История русских усадеб, большинство из которых сейчас скрыты за строительной сеткой, исследует и изучает художница Ирина Ионина в арт-пространстве «Метамодернисты». В название выставки она вынесла фразу «Авосевы города не горожены», обозначающую, что конструкции, построенные «на авось», не имеют прочных основ. На традиционные наряды и кокошники, предметы быта прошлых времён автор смотрит по-новому и переосмысляет тему «заброшенности». Ионина конструирует миф о становлении нового стиля, в котором фасадная сетка является неотъемлемой частью культуры и основным выразительным средством «неонеорусского стиля».



Театральное «а39» показывают новый театр в «Новой Голландии» До 28 июля

Почти до конца месяца площадку Летнего театра в «Новой Голландии» занимают актёры московского независимого театрального проекта «а39». В пятницу и субботу коллектив сыграет спектакль «Созвездия» (16+) по пьесе британского драматурга Ника Пэйна. Он и Она — главные герои своей жизни — попробуют прожить все варианты развития событий внутри собственных взаимоотношений и сделают выводы о теории струн. В воскресенье зрители услышат песни из спектакля «Ледяная синева» — сибирского нуара, поставленного Олегом Глушковым. Подзаголовок вечера: «Расследование, которое пошло не по плану, а могло бы изменить вообще всё!» В программе — самые неожиданные аранжировки шансона.



В театре «Легенда» — «Красавица и чудовище» 27 июля, 11:00, 6+

Детский музыкальный спектакль «Красавица и чудовище» — в театре «Легенда». Магию на сцене артисты создадут при помощи ярких номеров и почти волшебных костюмов-трансформеров. Сюжет останется классическим — девушка попадёт в замок к чудовищу и поможет ему найти путь к спасению.

Перформансы и опыты — на фестивале нового танца До 11 августа, 18+

В «Новой Голландии», «Севкабель Порту», в «Упсала Цирке» и на заводе «Степан Разин» танцовщики из Петербурга, Москвы, Новосибирска, Казани и Берлина две недели будут представлять лучшие перформансы последних лет. Программа фестиваля «Танец без ума от себя и от любви» откроется 26 июля на площадке «Упсала-Цирка» спектаклем «И мир бы стал лучшим местом» от компании «Земные радости». Зрители увидят танцевальный сай-фай — попытку в движении представить лучший мир, который может возникнуть на культурных и природных руинах. В воскресенье танец «выплеснется» на улицы города: в месте, адрес которого узнают только зрители, пройдёт перформанс «Промежуток времени, за который небесное тело совершает один поворот вокруг своей оси относительно центра солнца». За длинным названием хореограф Даша Платонова скрыла попытку освободить «естественное течение времени из тисков эры капитализма». Полное расписание всех танцевальных спектаклей стоит смотреть на сайте фестиваля.



Послушать музыку Квартет Игоря Бутмана даëт концерт в джаз-клубе 26 июля, 19:30, 12+

Квартет Игоря Бутмана выступает в собственном клубе музыканта пятничным вечером. Коллектив называют «торговой маркой» российского джаза, ведь в его истории — концерты для лидеров США и Китая, зарубежные гастроли в клубах с мировым именем и записи альбомов на лучших студиях.

«Мураками» отметят 20-летие 28 июля, 19:00, 12+

Музыканты «Мураками» дают большой летний концерт на Roof Place. Отмечать будут «XX лет на крыше», то есть 20-летие коллектива. Поклонники получат «море танцев, лёгкости и экспромта», услышат классику и совсем новые композиции.



Фото: Мураками Поделиться Поделиться





Random Fest — во Дворе Гостинки 27 июля, 17:00, 18+

Летний музыкальный фестиваль Random Fest собирает музыкантов во Дворе Гостинки. Гостями станут молодые звёзды: OG Buda, MAYOT, Toxi$, 163ONMYNECK, Inst Rinna, 4n Way, unki. Они наполнят пространство современным и экспериментальным звучанием.

На экранах Николас Кейдж станет маньяком в «Собирателе душ» С 25 июля, 16+

В кинотеатрах выходит фильм ужасов «Собиратель душ». По сюжету, детектив из ФБР Ли Харкер расследует серию жестоких убийств целых семей с оккультными мотивами, которые уже несколько десятилетий совершает маньяк. Никто не может поймать его уже несколько десятилетий. В роли преступника в картине выступил Николас Кейдж.



Фильм с Берлинале — уже в кино С 25 июля, 18+

На экранах — трагикомедия режиссера Юлии фон Хайнц «Моя семья». Премьера картины прошла в рамках специальной секции 74-го Берлинского международного кинофестиваля в феврале этого года. По сюжету в 1990 году американская журналистка Рут вместе со своим отцом Эдеком отправляется в Польшу, по местам его детства. Вот только мужчина, переживший Холокост, боится столкнуться с травмами прошлого и всячески саботирует поездку.

«Список подозреваемых» откроет имя виновного С 25 июля, 18+



В прокате стартует криминальный боевик режиссера Азифа Акбара «Список подозреваемых» о поимке убийцы, которого прозвали «Собиратель костей». Агент ФБР и полиция объединяются для раскрытия дела. Всё осложняется тем, что преступником может оказаться кто-то «внутри» коллектива.