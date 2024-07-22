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    Стивен Фрай и Лина Данэм станут отцом и дочерью в новой трагикомедии из программы Берлинале

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    Фото: кадр из фильма
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    В прокат 25 июля выходит трагикомедия режиссера Юлии фон Хайнц «Моя семья». В главных ролях — Лина Данэм (создательница сериала «Девчонки») и Стивен Фрай («Дживс и Вустер», «Уайльд»). По сюжету в 1990 году американская журналистка Рут (Данэм) вместе со своим отцом Эдеком (Фрай) отправляется в Польшу по местам его детства. Однако Эдек, переживший холокост, боится прикоснуться к своей травме и всячески саботирует поездку, невзначай создавая нелепые ситуации.

    Фото: кадр из фильма
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    В основу сценария лег роман Лили Бретт «Слишком много мужчин». Съемки проходили в Германии и Польше, в основном — в городе Галле. Премьера картины состоялась в рамках специальной секции 74-го Берлинского международного кинофестиваля в феврале этого года.

    18+

    Матвей Пирогов

    Фото: кадр из фильма
    Фото: кадр из фильма

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